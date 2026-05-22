Promenons-nous dans le bois ! Visite sensorielle autour de la tonnellerie du M’CO Musée des savoir-faire du cognac Cognac
Promenons-nous dans le bois ! Visite sensorielle autour de la tonnellerie du M’CO Musée des savoir-faire du cognac Cognac vendredi 5 juin 2026.
Cognac
Promenons-nous dans le bois ! Visite sensorielle autour de la tonnellerie du M’CO
Musée des savoir-faire du cognac Les Remparts Cognac Charente
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 17:00:00
fin : 2026-06-05
Date(s) :
2026-06-05
Aux côtés de la Tonnellerie Vicard et des Distillateurs Culturels, plongez dans l’univers des tonneliers lors d’une visite inédite, puis laissez-vous surprendre par une dégustation aux arômes inattendus.
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Musée des savoir-faire du cognac Les Remparts Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 36 03 65
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English :
Join Tonnellerie Vicard and Les Distillateurs Culturels on a unique tour of the coopers? world, followed by a tasting of unexpected aromas.
L’événement Promenons-nous dans le bois ! Visite sensorielle autour de la tonnellerie du M’CO Cognac a été mis à jour le 2026-05-20 par Destination Cognac
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