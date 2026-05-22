Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Promenons-nous dans le bois ! Visite sensorielle autour de la tonnellerie du M’CO Musée des savoir-faire du cognac Cognac

Promenons-nous dans le bois ! Visite sensorielle autour de la tonnellerie du M’CO Musée des savoir-faire du cognac Cognac vendredi 5 juin 2026.

Lieu : Musée des savoir-faire du cognac

Adresse : Les Remparts

Ville : 16100 Cognac

Département : Charente

Début : vendredi 5 juin 2026

Fin : vendredi 5 juin 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif : 7 7 7

Cognac

Promenons-nous dans le bois ! Visite sensorielle autour de la tonnellerie du M’CO

Musée des savoir-faire du cognac Les Remparts Cognac Charente

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 17:00:00
fin : 2026-06-05

Date(s) :
2026-06-05

Aux côtés de la Tonnellerie Vicard et des Distillateurs Culturels, plongez dans l’univers des tonneliers lors d’une visite inédite, puis laissez-vous surprendre par une dégustation aux arômes inattendus.
  .

Musée des savoir-faire du cognac Les Remparts Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 36 03 65 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Join Tonnellerie Vicard and Les Distillateurs Culturels on a unique tour of the coopers? world, followed by a tasting of unexpected aromas.

L’événement Promenons-nous dans le bois ! Visite sensorielle autour de la tonnellerie du M’CO Cognac a été mis à jour le 2026-05-20 par Destination Cognac

À voir aussi à Cognac (Charente)