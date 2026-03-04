Promis le ciel, Les Colonnes, Blanquefort
Promis le ciel, Les Colonnes, Blanquefort vendredi 13 mars 2026.
Promis le ciel Vendredi 13 mars, 20h30 Les Colonnes Gironde
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-03-13T20:30:00+01:00 – 2026-03-13T22:02:00+01:00
Fin : 2026-03-13T20:30:00+01:00 – 2026-03-13T22:02:00+01:00
Rencontre avec deux des autrices du livre Paroles de Femmes en migration – Editions Syllepse
Les Colonnes 4, rue du Docteur Castéra, Blanquefort Blanquefort 33290 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0560#showmovie?id=1UAWK »}]
Ciné au féminin – Marie, pasteure ivoirienne et ancienne journaliste, vit à Tunis. Elle héberge Naney, une jeune mère en quête d’un avenir meilleur, et Jolie, une étudiante déterminée qui porte les… Les Colonnes Promis le ciel