PROPAGANG THÉÂTRE DE LA CITÉ Toulouse

Informations pratiques

Toulouse

PROPAGANG

THÉÂTRE DE LA CITÉ 1 Rue Pierre Baudis Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 15 – 15 – 27 EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-22 20:00:00

fin : 2027-04-29

Date(s) :

2027-04-22 2027-04-24 2027-04-27

Quatre adolescents prennent en otage le ministère de l’Éducation nationale et inventent le temps d’une nuit, les programmes de demain.

C’est le point de départ qui va amener les quatre interprètes à questionner les récits qu’on choisit de bâtir, ceux qu’on invente, ceux qu’on raconte, et ceux qu’on décide de détruire pour continuer à avancer ou qui s’effacent d’eux-mêmes, que le silence rend invisible. C’est aussi l’occasion pour elles·eux de remettre en question leurs éducations, les histoires dont elles sont composées, vraies ou fausses, et celles qu’ils aimeraient transmettre à l’avenir.

Cabaret, reconstitutions de scènes issues de la culture populaire, comédie musicale… À la frontière permanente entre le temps de la fiction et celui du réel, je souhaite, à travers le spectacle, comprendre comment, tout au long de nos vies, on déconstruit les récits inculqués à l’école ou ceux ancrés dans nos familles quelles histoires subsistent, ce qu’elles racontent de nous et des êtres en construction. 15 .

THÉÂTRE DE LA CITÉ 1 Rue Pierre Baudis Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Four teenagers take the Ministry of Education hostage and, overnight, come up with the curriculum for the future.

L’événement PROPAGANG Toulouse a été mis à jour le 2026-08-11 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE