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Prospection de la Spiranthe d’été Doville

Prospection de la Spiranthe d’été Doville

Prospection de la Spiranthe d’été Doville jeudi 9 juillet 2026.

Ville
50250 Doville
Département
Manche
Début
jeudi 9 juillet 2026
Fin
jeudi 9 juillet 2026
Heure de début
09:30:00
Tarif

Doville

Prospection de la Spiranthe d’été

Doville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 09:30:00
fin : 2026-07-09 11:30:00

Date(s) :
2026-07-09

Participez avec les agents de la Réserve naturelle nationale de la Sangsurière et de l’Adriennerie au dénombrement d’une orchidée protégée : la spiranthe d’été. Chiens interdits. Bottes conseillées. Réservation obligatoire.   .

Doville 50250 Manche Normandie +33 2 33 71 65 30  accueil@parc-cotentin-bessin.fr

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English : Prospection de la Spiranthe d’été

L’événement Prospection de la Spiranthe d’été Doville a été mis à jour le 2026-06-23 par Parc Naturel Régional des Marais du Cotentin et du Bessin

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