Prospection de la Spiranthe d’été Doville
Prospection de la Spiranthe d’été Doville jeudi 9 juillet 2026.
Doville
Prospection de la Spiranthe d’été
Doville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 09:30:00
fin : 2026-07-09 11:30:00
Date(s) :
2026-07-09
Participez avec les agents de la Réserve naturelle nationale de la Sangsurière et de l’Adriennerie au dénombrement d’une orchidée protégée : la spiranthe d’été. Chiens interdits. Bottes conseillées. Réservation obligatoire. .
Doville 50250 Manche Normandie +33 2 33 71 65 30 accueil@parc-cotentin-bessin.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Prospection de la Spiranthe d’été
L’événement Prospection de la Spiranthe d’été Doville a été mis à jour le 2026-06-23 par Parc Naturel Régional des Marais du Cotentin et du Bessin
À voir aussi à Doville (Manche)
- Les sangsues médicinales et leurs usages Doville 11 juillet 2026
- Le monde des plantes carnivores Doville 15 juillet 2026
- La Réserve au crépuscule Doville 20 juillet 2026
- Prospection du damier de la Succise (papillon) Doville 22 juillet 2026
- Trésors des landes du Mont Colquin Doville 22 juillet 2026