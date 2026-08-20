Protège ton papier – Fabrication de conditionnement d’archives, Archives municipales d’Antibes Juan-les-Pins, Antibes
samedi 19 septembre 2026 · Archives municipales d’Antibes Juan-les-Pins · Antibes
Informations pratiques
Protège ton papier – Fabrication de conditionnement d’archives 19 et 20 septembre Archives municipales d’Antibes Juan-les-Pins Alpes-Maritimes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Apprends à protéger des documents d’archives !
Archives municipales d’Antibes Juan-les-Pins 12 Rue Général d’Andréossy, 06600 Antibes, France Antibes 06600 Juan-les-Pins Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 0492905410 https://archives.ville-antibes.fr Les Archives municipales d’Antibes Juan-les-Pins collectent, classent, conservent et communiquent au public les fonds d’archives qui leur sont confiés tant par l’administration communale que par des particuliers ayant un lien avec la ville. Ainsi, elles participent à la constitution de la mémoire antiboise et juanaise, et à sa diffusion.
Retrouvez y : Une salle de lecture pour réaliser vos recherches (administratives, généalogiques, historiques) ; Un service éducatif qui offre aux établissements scolaires et à tout organisme la découverte d’un établissement patrimonial.
La salle de lecture est ouverte à tous (inscription annuelle gratuite sur présentation d’une pièce d’identité). Toutefois, il convient de s’informer auprès du service avant d’organiser un déplacement afin d’éviter les désagréments d’une éventuelle fermeture. Zone piétonne. Présence de parkings publics à proximité.
Apprends à protéger des documents d’archives !
©Archives municipales d’Antibes Juan-les-Pins
À voir aussi à Antibes (Alpes-Maritimes)
- 1845-2025, une histoire visuelle !, Archives municipales d’Antibes Juan-les-Pins, Antibes 15 septembre 2026
- Jacques Mer, regard d’un photographe antibois, Salle des Associations, Antibes 15 septembre 2026
- Itinéraire gamifié : Mythes et légendes du Port Vauban, Port Vauban Antibes Juan Les Pins, Antibes 18 septembre 2026
- Exposition « 24 voyages pour Graham Greene », Médiathèque Albert Camus – Antibes, Antibes 18 septembre 2026
- Visite guidée et démonstration, Antibes, Antibes 18 septembre 2026