P’tit Ciné Citoyen : au temps des cerisiers (spécial printemps japonais), Cinéma l’Univers, Lille

P’tit Ciné Citoyen : au temps des cerisiers (spécial printemps japonais) Samedi 14 mars, 14h00 Cinéma l’Univers Nord

Sur inscription, 2 euros / enfant et prix libre pour les accompagnants.

Les P’tits Ciné Citoyens offrent aux enfants dès 6-7 ans des séances de cinéma adaptées à leur âge, autour de thématiques citoyennes variées. Elles sont suivies d’une animation ludique ou artistique en rapport avec la thématique abordée.

Une séance spéciale pour les esprits curieux et voyageurs, proposée à l’occasion du printemps japonais !

Plongez dans une première immersion au cœur de la culture japonaise grâce à une sélection de courts-métrages inspirants. La projection sera suivie d’une initiation à un jeu ancestral : le jeu de go !

Au programme : Sélection de courts-métrages (45 min) + Atelier d’initiation au jeu de go (45 min)

Important : La réservation d’un billet enfant n’inclut pas automatiquement l’accès à l’atelier. Pensez à sélectionner l’option correspondante lors de votre achat. Les places sont limitées pour l’atelier.

Réservation de groupe : Vous représentez un centre social, une maison de quartier, un accueil périscolaire ou toute autre structure ? Vous souhaitez réserver des places pour un groupe sur l’une de nos séances ? Contactez Justine à coordination@lunivers.org afin d’obtenir un devis personnalisé.

Cinéma l'Univers 16 rue Georges danton, 59000 Lille Lille 59024 Lille-Moulins Nord Hauts-de-France

Projection + atelier dès 7 ans