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P’tit concert d’été Ouches de Budelle Évaux-les-Bains

mercredi 19 août 2026 · Ouches de Budelle · Évaux-les-Bains

P’tit concert d’été Ouches de Budelle Évaux-les-Bains

Informations pratiques

Début
mercredi 19 août 2026
Fin
mercredi 19 août 2026
Heure de début
17:00:00
Lieu
Ouches de Budelle
Adresse
Camping municipal
Ville
23110 Évaux-les-Bains
Département
Creuse
Tarif

Évaux-les-Bains

P’tit concert d’été

Ouches de Budelle Camping municipal Évaux-les-Bains Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 17:00:00
fin : 2026-08-19

Date(s) :
2026-08-19

P’tit concert d’été Concert de Christelle Lemoux offert par la Municipalité
Ouvert à tous.   .

Ouches de Budelle Camping municipal Évaux-les-Bains 23110 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 65 50 20  administration-lasource@evaux-les-bains.fr

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English :

L’événement P’tit concert d’été Évaux-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-31 par Creuse Confluence Tourisme

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