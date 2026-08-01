AGENDA · Évaux-les-Bains
P’tit concert d’été Ouches de Budelle Évaux-les-Bains
mercredi 19 août 2026 · Ouches de Budelle · Évaux-les-Bains
Informations pratiques
Évaux-les-Bains
P’tit concert d’été
Ouches de Budelle Camping municipal Évaux-les-Bains Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 17:00:00
fin : 2026-08-19
Date(s) :
2026-08-19
P’tit concert d’été Concert de Christelle Lemoux offert par la Municipalité
Ouvert à tous. .
Ouches de Budelle Camping municipal Évaux-les-Bains 23110 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 65 50 20 administration-lasource@evaux-les-bains.fr
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English :
L’événement P’tit concert d’été Évaux-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-31 par Creuse Confluence Tourisme
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