Concert avec Fabienne Della Monica Soul Music La grange du casino Évaux-les-Bains
Concert avec Fabienne Della Monica Soul Music La grange du casino Évaux-les-Bains vendredi 7 août 2026.
Évaux-les-Bains
Concert avec Fabienne Della Monica Soul Music
La grange du casino 7 PLACE ST-BONNET Évaux-les-Bains Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 19:30:00
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-07
Concert à l’extérieur du Casino avec Fabienne Della Monica (soul music) à 20h
Restauration et buvette à partir de 19h30 .
La grange du casino 7 PLACE ST-BONNET Évaux-les-Bains 23110 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 65 67 33 pdalaudier@partouche.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert avec Fabienne Della Monica Soul Music
L’événement Concert avec Fabienne Della Monica Soul Music Évaux-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-19 par Creuse Confluence Tourisme
À voir aussi à Évaux-les-Bains (Creuse)
- Stage de batterie Evaux Musique Évaux-les-Bains 6 juillet 2026
- Soirée Guinguette Évaux-les-Bains 11 juillet 2026
- Exposition Patchwork contemporain et art textile Évaux-les-Bains 11 juillet 2026
- Les p’tits concerts du vendredi soir Évaux-les-Bains 17 juillet 2026
- Concert dansant avec DUO CAPOUTCHINO La grange du casino Évaux-les-Bains 17 juillet 2026