Concert avec Fabienne Della Monica Soul Music La grange du casino Évaux-les-Bains vendredi 7 août 2026.

Évaux-les-Bains

Concert avec Fabienne Della Monica Soul Music

La grange du casino 7 PLACE ST-BONNET Évaux-les-Bains Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 19:30:00

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

Concert à l’extérieur du Casino avec Fabienne Della Monica (soul music) à 20h

Restauration et buvette à partir de 19h30 .

La grange du casino 7 PLACE ST-BONNET Évaux-les-Bains 23110 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 65 67 33 pdalaudier@partouche.com

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English : Concert avec Fabienne Della Monica Soul Music

L’événement Concert avec Fabienne Della Monica Soul Music Évaux-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-19 par Creuse Confluence Tourisme