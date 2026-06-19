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Concert avec Fabienne Della Monica Soul Music La grange du casino Évaux-les-Bains

Concert avec Fabienne Della Monica Soul Music La grange du casino Évaux-les-Bains

Concert avec Fabienne Della Monica Soul Music La grange du casino Évaux-les-Bains vendredi 7 août 2026.

Lieu
La grange du casino
Adresse
7 PLACE ST-BONNET
Ville
23110 Évaux-les-Bains
Département
Creuse
Début
vendredi 7 août 2026
Fin
vendredi 7 août 2026
Heure de début
19:30:00
Tarif

Évaux-les-Bains

Concert avec Fabienne Della Monica Soul Music

La grange du casino 7 PLACE ST-BONNET Évaux-les-Bains Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 19:30:00
fin : 2026-08-07

Date(s) :
2026-08-07

Concert à l’extérieur du Casino avec Fabienne Della Monica (soul music) à 20h

Restauration et buvette à partir de 19h30   .

La grange du casino 7 PLACE ST-BONNET Évaux-les-Bains 23110 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 65 67 33  pdalaudier@partouche.com

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English : Concert avec Fabienne Della Monica Soul Music

L’événement Concert avec Fabienne Della Monica Soul Music Évaux-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-19 par Creuse Confluence Tourisme

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