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Soirée country avec le groupe Liane Edwards and the Dust Raisers La grange du casino Évaux-les-Bains

Soirée country avec le groupe Liane Edwards and the Dust Raisers La grange du casino Évaux-les-Bains

Soirée country avec le groupe Liane Edwards and the Dust Raisers La grange du casino Évaux-les-Bains vendredi 24 juillet 2026.

Lieu : La grange du casino

Adresse : 7 PLACE ST-BONNET

Ville : 23110 Évaux-les-Bains

Département : Creuse

Début : vendredi 24 juillet 2026

Fin : vendredi 24 juillet 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Évaux-les-Bains

Soirée country avec le groupe Liane Edwards and the Dust Raisers

La grange du casino 7 PLACE ST-BONNET Évaux-les-Bains Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 20:00:00
fin : 2026-07-24

Date(s) :
2026-07-24

Soirée country avec le groupe Liane Edwards and the Dust Raisers
Taureau mécanique Attraction Initiation asso danse country

Restauration et buvette   .

La grange du casino 7 PLACE ST-BONNET Évaux-les-Bains 23110 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 65 67 33  pdalaudier@partouche.com

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English : Soirée country avec le groupe Liane Edwards and the Dust Raisers

L’événement Soirée country avec le groupe Liane Edwards and the Dust Raisers Évaux-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-16 par Creuse Confluence Tourisme

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