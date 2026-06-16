Soirée country avec le groupe Liane Edwards and the Dust Raisers La grange du casino Évaux-les-Bains vendredi 24 juillet 2026.

Évaux-les-Bains

Soirée country avec le groupe Liane Edwards and the Dust Raisers

La grange du casino 7 PLACE ST-BONNET Évaux-les-Bains Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 20:00:00

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

Soirée country avec le groupe Liane Edwards and the Dust Raisers

Taureau mécanique Attraction Initiation asso danse country

Restauration et buvette .

La grange du casino 7 PLACE ST-BONNET Évaux-les-Bains 23110 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 65 67 33 pdalaudier@partouche.com

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English : Soirée country avec le groupe Liane Edwards and the Dust Raisers

L’événement Soirée country avec le groupe Liane Edwards and the Dust Raisers Évaux-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-16 par Creuse Confluence Tourisme