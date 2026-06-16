Soirée country avec le groupe Liane Edwards and the Dust Raisers La grange du casino Évaux-les-Bains
Soirée country avec le groupe Liane Edwards and the Dust Raisers La grange du casino Évaux-les-Bains vendredi 24 juillet 2026.
Évaux-les-Bains
Soirée country avec le groupe Liane Edwards and the Dust Raisers
La grange du casino 7 PLACE ST-BONNET Évaux-les-Bains Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 20:00:00
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-24
Soirée country avec le groupe Liane Edwards and the Dust Raisers
Taureau mécanique Attraction Initiation asso danse country
Restauration et buvette .
La grange du casino 7 PLACE ST-BONNET Évaux-les-Bains 23110 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 65 67 33 pdalaudier@partouche.com
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English : Soirée country avec le groupe Liane Edwards and the Dust Raisers
L’événement Soirée country avec le groupe Liane Edwards and the Dust Raisers Évaux-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-16 par Creuse Confluence Tourisme
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