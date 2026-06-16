Concert dansant avec DUO CAPOUTCHINO La grange du casino Évaux-les-Bains vendredi 17 juillet 2026.

Évaux-les-Bains

Concert dansant avec DUO CAPOUTCHINO

La grange du casino 7 PLACE ST-BONNET Évaux-les-Bains Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 20:00:00

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

Concert dansant à l’extérieur du Casino avec DUO CAPOUTCHINO à 20h

Restauration et buvette à partir de 19h30 .

La grange du casino 7 PLACE ST-BONNET Évaux-les-Bains 23110 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 65 67 33 pdalaudier@partouche.com

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L’événement Concert dansant avec DUO CAPOUTCHINO Évaux-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-16 par Creuse Confluence Tourisme