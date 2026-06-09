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30e Festival Baroque d’Auvergne Évaux-les-Bains

30e Festival Baroque d’Auvergne Évaux-les-Bains

30e Festival Baroque d’Auvergne Évaux-les-Bains mercredi 29 juillet 2026.

Adresse : Abbatiale Saint Pierre Saint Paul

Ville : 23110 Évaux-les-Bains

Département : Creuse

Début : mercredi 29 juillet 2026

Fin : mercredi 29 juillet 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : 15 15 Tarif de base plein tarif

Évaux-les-Bains

30e Festival Baroque d’Auvergne

Abbatiale Saint Pierre Saint Paul Évaux-les-Bains Creuse

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 20:00:00
fin : 2026-07-29

Date(s) :
2026-07-29

Concert Chopin et la Milonga par l’ensemble Graziosa
Concert de musique baroque dans le cadre du 30e Festival Baroque d’auvergne.   .

Abbatiale Saint Pierre Saint Paul Évaux-les-Bains 23110 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 11 34 10  baroque.auvergne@laposte.net

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English : 30e Festival Baroque d’Auvergne

L’événement 30e Festival Baroque d’Auvergne Évaux-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-09 par Creuse Confluence Tourisme

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