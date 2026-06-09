30e Festival Baroque d’Auvergne Évaux-les-Bains
30e Festival Baroque d’Auvergne Évaux-les-Bains mercredi 29 juillet 2026.
Évaux-les-Bains
30e Festival Baroque d’Auvergne
Abbatiale Saint Pierre Saint Paul Évaux-les-Bains Creuse
Tarif : 15 – 15 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 20:00:00
fin : 2026-07-29
Date(s) :
2026-07-29
Concert Chopin et la Milonga par l’ensemble Graziosa
Concert de musique baroque dans le cadre du 30e Festival Baroque d’auvergne. .
Abbatiale Saint Pierre Saint Paul Évaux-les-Bains 23110 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 11 34 10 baroque.auvergne@laposte.net
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : 30e Festival Baroque d’Auvergne
L’événement 30e Festival Baroque d’Auvergne Évaux-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-09 par Creuse Confluence Tourisme
À voir aussi à Évaux-les-Bains (Creuse)
- Festival du Merle Sauvage en Confluence abbatiale Évaux-les-Bains 27 juin 2026
- Ensemble mandragore musiques anciennes Eglise Évaux-les-Bains 28 juin 2026
- Soirée Guinguette Évaux-les-Bains 11 juillet 2026
- Les p’tits concerts du vendredi soir Évaux-les-Bains 17 juillet 2026
- Concert Eglise Saint-Pierre-Saint-Paul Évaux-les-Bains 27 juillet 2026