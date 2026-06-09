Évaux-les-Bains

30e Festival Baroque d’Auvergne

Abbatiale Saint Pierre Saint Paul Évaux-les-Bains Creuse

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 20:00:00

fin : 2026-07-29

Date(s) :

2026-07-29

Concert Chopin et la Milonga par l’ensemble Graziosa

Concert de musique baroque dans le cadre du 30e Festival Baroque d’auvergne. .

Abbatiale Saint Pierre Saint Paul Évaux-les-Bains 23110 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 11 34 10 baroque.auvergne@laposte.net

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : 30e Festival Baroque d’Auvergne

L’événement 30e Festival Baroque d’Auvergne Évaux-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-09 par Creuse Confluence Tourisme