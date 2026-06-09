Les p’tits concerts du vendredi soir Évaux-les-Bains
Les p’tits concerts du vendredi soir Évaux-les-Bains vendredi 14 août 2026.
Évaux-les-Bains
Les p’tits concerts du vendredi soir
Évaux-les-Bains Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 18:30:00
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-08-14
Concert du groupe Los Cayapas (musique des Andes) dans le jardin public.
Offert par la municipalité d’Evaux-les-Bains .
Évaux-les-Bains 23110 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 65 50 20
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English : Les p’tits concerts du vendredi soir
L’événement Les p’tits concerts du vendredi soir Évaux-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-09 par Creuse Confluence Tourisme
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