Les p’tits concerts du vendredi soir Évaux-les-Bains vendredi 14 août 2026.

Évaux-les-Bains

Les p’tits concerts du vendredi soir

Évaux-les-Bains Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 18:30:00

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

Concert du groupe Los Cayapas (musique des Andes) dans le jardin public.

Offert par la municipalité d’Evaux-les-Bains .

Évaux-les-Bains 23110 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 65 50 20

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English : Les p’tits concerts du vendredi soir

L’événement Les p’tits concerts du vendredi soir Évaux-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-09 par Creuse Confluence Tourisme