Concert Eglise Saint-Pierre-Saint-Paul Évaux-les-Bains
Concert Eglise Saint-Pierre-Saint-Paul Évaux-les-Bains lundi 27 juillet 2026.
Évaux-les-Bains
Concert
Eglise Saint-Pierre-Saint-Paul 1 Place Saint Pierre Évaux-les-Bains Creuse
Tarif : – – 12 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-27
fin : 2026-07-27
Date(s) :
2026-07-27
Les plus beaux chants slaves mes bateliers de la volga, plaine ma plaine, les yeux noirs, kalinka
Valery Orlov ( basse) et Tatiana Zolotoukhina ( balaika)
Vente billetterie sur place 1h avant le concert. .
Eglise Saint-Pierre-Saint-Paul 1 Place Saint Pierre Évaux-les-Bains 23110 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 05 32 75
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English : Concert
L’événement Concert Évaux-les-Bains a été mis à jour le 2026-02-27 par Creuse Tourisme
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