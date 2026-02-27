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Concert Eglise Saint-Pierre-Saint-Paul Évaux-les-Bains

Concert Eglise Saint-Pierre-Saint-Paul Évaux-les-Bains

Concert Eglise Saint-Pierre-Saint-Paul Évaux-les-Bains lundi 27 juillet 2026.

Lieu : Eglise Saint-Pierre-Saint-Paul

Adresse : 1 Place Saint Pierre

Ville : 23110 Évaux-les-Bains

Département : Creuse

Début : lundi 27 juillet 2026

Fin : lundi 27 juillet 2026

Tarif : 12 Tarif réduit

Évaux-les-Bains

Concert

Eglise Saint-Pierre-Saint-Paul 1 Place Saint Pierre Évaux-les-Bains Creuse

Tarif : – – 12 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-27
fin : 2026-07-27

Date(s) :
2026-07-27

Les plus beaux chants slaves mes bateliers de la volga, plaine ma plaine, les yeux noirs, kalinka
Valery Orlov ( basse) et Tatiana Zolotoukhina ( balaika)
Vente billetterie sur place 1h avant le concert.   .

Eglise Saint-Pierre-Saint-Paul 1 Place Saint Pierre Évaux-les-Bains 23110 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 05 32 75 

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English : Concert

L’événement Concert Évaux-les-Bains a été mis à jour le 2026-02-27 par Creuse Tourisme

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