Concert Eglise Saint-Pierre-Saint-Paul Évaux-les-Bains

Évaux-les-Bains

Concert

Eglise Saint-Pierre-Saint-Paul 1 Place Saint Pierre Évaux-les-Bains Creuse

Tarif : – – 12 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-27

fin : 2026-07-27

Date(s) :

2026-07-27

Les plus beaux chants slaves mes bateliers de la volga, plaine ma plaine, les yeux noirs, kalinka

Valery Orlov ( basse) et Tatiana Zolotoukhina ( balaika)

Vente billetterie sur place 1h avant le concert. .

Eglise Saint-Pierre-Saint-Paul 1 Place Saint Pierre Évaux-les-Bains 23110 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 05 32 75

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English : Concert

L’événement Concert Évaux-les-Bains a été mis à jour le 2026-02-27 par Creuse Tourisme