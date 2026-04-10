Marché Nocturne Évaux-les-Bains
Marché Nocturne Évaux-les-Bains vendredi 7 août 2026.
Évaux-les-Bains
Marché Nocturne
Place Serge Cléret Évaux-les-Bains Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 18:00:00
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-07
Marché de producteurs de Pays composés uniquement de producteurs locaux et artisanaux qui privilégient le contact entre producteurs et consommateurs. En partenariat avec le réseau des agriculteurs Creusois Bienvenue à la ferme .
Animation musicale
Faites votre marché
Mangez sur place
Composez votre menu avec les produits locaux
Partagez ce moment en famille, entre amis, … .
Place Serge Cléret Évaux-les-Bains 23110 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 65 50 90
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English : Marché Nocturne
L’événement Marché Nocturne Évaux-les-Bains a été mis à jour le 2026-04-10 par Creuse Confluence Tourisme
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