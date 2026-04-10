Évaux-les-Bains

Marché Nocturne

Place Serge Cléret Évaux-les-Bains Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 18:00:00

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

Marché de producteurs de Pays composés uniquement de producteurs locaux et artisanaux qui privilégient le contact entre producteurs et consommateurs. En partenariat avec le réseau des agriculteurs Creusois Bienvenue à la ferme .

Animation musicale

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Place Serge Cléret Évaux-les-Bains 23110 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 65 50 90

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English : Marché Nocturne

L’événement Marché Nocturne Évaux-les-Bains a été mis à jour le 2026-04-10 par Creuse Confluence Tourisme