Évaux-les-Bains

Soirée Guinguette

La Source Évaux-les-Bains Creuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

Soirée guignette organisée par l’association ça coule de source .

Concerts, buvette et food trucks.

Entrée libre et gratuite .

La Source Évaux-les-Bains 23110 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 65 67 33

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English : Soirée Guinguette

L’événement Soirée Guinguette Évaux-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-09 par Creuse Confluence Tourisme