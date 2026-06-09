Soirée Guinguette Évaux-les-Bains
Soirée Guinguette Évaux-les-Bains samedi 11 juillet 2026.
Évaux-les-Bains
Soirée Guinguette
La Source Évaux-les-Bains Creuse
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
Soirée guignette organisée par l’association ça coule de source .
Concerts, buvette et food trucks.
Entrée libre et gratuite .
La Source Évaux-les-Bains 23110 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 65 67 33
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English : Soirée Guinguette
L’événement Soirée Guinguette Évaux-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-09 par Creuse Confluence Tourisme
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