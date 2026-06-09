Les p’tits concerts du vendredi soir Évaux-les-Bains vendredi 17 juillet 2026.

Évaux-les-Bains

Les p’tits concerts du vendredi soir

Évaux-les-Bains Creuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 18:30:00

fin : 2026-07-17 20:00:00

Date(s) :

2026-07-17

P’tit concert dans le jardin public des The Zonky’s (ska énergétique/jazz caribéen) offert par la municipalité d’Evaux-les-Bains .

Évaux-les-Bains 23110 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 65 50 20

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English : Les p’tits concerts du vendredi soir

L’événement Les p’tits concerts du vendredi soir Évaux-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-09 par Creuse Confluence Tourisme