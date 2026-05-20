Évaux-les-Bains

38ème Braderie, brocante

Dans les rues de la ville Évaux-les-Bains Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 08:30:00

fin : 2026-08-15 17:00:00

Date(s) :

2026-08-15

Braderie, Brocante de village, animations dans les rues, buvette et restauration sur la Place Serge Cléret d’Evaux les Bains.

Inscription au plus tard le 31 juillet 2026

Dossier sur demande à lesbradevaux@gmail.com .

Dans les rues de la ville Évaux-les-Bains 23110 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 64 33 30 71 lesbradevaux@gmail.com

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English :

L’événement 38ème Braderie, brocante Évaux-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-20 par Creuse Confluence Tourisme