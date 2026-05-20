38ème Braderie, brocante Évaux-les-Bains
38ème Braderie, brocante Évaux-les-Bains samedi 15 août 2026.
Évaux-les-Bains
38ème Braderie, brocante
Dans les rues de la ville Évaux-les-Bains Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 08:30:00
fin : 2026-08-15 17:00:00
Date(s) :
2026-08-15
Braderie, Brocante de village, animations dans les rues, buvette et restauration sur la Place Serge Cléret d’Evaux les Bains.
Inscription au plus tard le 31 juillet 2026
Dossier sur demande à lesbradevaux@gmail.com .
Dans les rues de la ville Évaux-les-Bains 23110 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 64 33 30 71 lesbradevaux@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement 38ème Braderie, brocante Évaux-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-20 par Creuse Confluence Tourisme
À voir aussi à Évaux-les-Bains (Creuse)
- Circuits découvertes curistes Évaux-les-Bains 28 mai 2026
- Repas spectacle Salle culturelle La Source Évaux-les-Bains 30 mai 2026
- Ensemble mandragore musiques anciennes Eglise Évaux-les-Bains 28 juin 2026
- Concert Eglise Saint-Pierre-Saint-Paul Évaux-les-Bains 27 juillet 2026
- Marché Nocturne Évaux-les-Bains 7 août 2026