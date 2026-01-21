P’tit déj littéraire coups de coeur Mayenne
P'tit déj littéraire coups de coeur Mayenne samedi 6 juin 2026.
P’tit déj littéraire coups de coeur
396 Rue Volney Mayenne Mayenne
Début : 2026-06-06 10:30:00
2026-06-06
RDV le 6 juin à la médiathèque de Mayenne pour un p’tit déj littéraire !
Autour d’un petit-déjeuner gourmand, venez découvrir nos coups de cœur livres, cinéma ou encore musique. .
396 Rue Volney Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 11 19 70
Meet us on June 6 at the Mayenne media library for a literary breakfast!
