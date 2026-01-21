P’tit déj littéraire coups de coeur

396 Rue Volney Mayenne Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 10:30:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

RDV le 6 juin à la médiathèque de Mayenne pour un p’tit déj littéraire !

Autour d’un petit-déjeuner gourmand, venez découvrir nos coups de cœur livres, cinéma ou encore musique. .

396 Rue Volney Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 11 19 70

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Meet us on June 6 at the Mayenne media library for a literary breakfast!

L’événement P’tit déj littéraire coups de coeur Mayenne a été mis à jour le 2026-01-21 par Office de Tourisme Mayenne Co