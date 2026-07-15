P’tit festival d’Autheuil Soirée danse et musique au manoir de Bellegarde et spectacle de feu Manoir de Bellegarde Tourouvre au Perche

Informations pratiques

Tourouvre au Perche

P’tit festival d’Autheuil Soirée danse et musique au manoir de Bellegarde et spectacle de feu

Manoir de Bellegarde Le bourg Tourouvre au Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 19:00:00

fin : 2026-08-13

Date(s) :

2026-08-13

L’Association Autheuil Patrimoine et Culture vous a prépare un programme autour et en l’église Notre Dame, plus ancienne église romane du Perche Une semaine de festivités sur la colline d’Autheuil concerts, conférence, spectacle, fête patronale… Participation libre.

Ce soir Plongez dans les divertissements de la Renaissance et découvrez les danses pratiquées au XVIe siècle avec l’association Capriole. Suivi d’un spectacle de feu.

Restauration possible sur place. .

Manoir de Bellegarde Le bourg Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie +33 6 12 47 47 86 autheuilpatrimoine@gmail.com

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English : P’tit festival d’Autheuil Soirée danse et musique au manoir de Bellegarde et spectacle de feu

L’événement P’tit festival d’Autheuil Soirée danse et musique au manoir de Bellegarde et spectacle de feu Tourouvre au Perche a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Touisme des Hauts du Perche