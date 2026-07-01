Informations pratiques

Bletterans

Puces de l’UCIA

rue louis le grand Bletterans Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 08:00:00

fin : 2026-09-12 17:00:00

Date(s) :

2026-09-12

2€ le mètre sur réservation. Rue piétonne pour l’occasion.

Présence des artisans de Jurartisans, des commerçants et salon du livre. .

rue louis le grand Bletterans 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 48 11 22

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English : Puces de l’UCIA

L’événement Puces de l’UCIA Bletterans a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme JurAbsolu