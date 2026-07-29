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AGENDA · Saint-Pierre-Quiberon

Puces de Mer Vide grenier des Marins Kerbourgnec Saint-Pierre-Quiberon

samedi 8 août 2026 · Kerbourgnec · Saint-Pierre-Quiberon

Informations pratiques

Début
samedi 8 août 2026
Fin
samedi 8 août 2026
Heure de début
08:00:00
Lieu
Kerbourgnec
Adresse
Devant la cale de la Société des Régates
Ville
56510 Saint-Pierre-Quiberon
Département
Morbihan
Tarif

Saint-Pierre-Quiberon

Puces de Mer Vide grenier des Marins

Kerbourgnec Devant la cale de la Société des Régates Saint-Pierre-Quiberon Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 08:00:00
fin : 2026-08-08 13:00:00

Date(s) :
2026-08-08

Venez chiner auprès des exposants de petits objets de marine ( Cata, laser, accastillage, vêtements et objets marins…). Entrée libre.
Organisé par l’Association SRSP ( société des régates )   .

Kerbourgnec Devant la cale de la Société des Régates Saint-Pierre-Quiberon 56510 Morbihan Bretagne +33 2 97 30 93 84 

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English :

L’événement Puces de Mer Vide grenier des Marins Saint-Pierre-Quiberon a été mis à jour le 2026-07-25 par ADT 56

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