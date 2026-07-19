Puces des couturières Doué-la-Fontaine Doué-en-Anjou
dimanche 4 octobre 2026 · Doué-la-Fontaine · Doué-en-Anjou
Informations pratiques
Doué-en-Anjou
Puces des couturières
Doué-la-Fontaine 279 chemin du Lavoir Doué-en-Anjou Maine-et-Loire
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04
fin : 2026-10-04
Date(s) :
2026-10-04
Nos Puces des Couturières sont de retour !
Vente de matériel de couture (tissus, fils, dentelles, costumes et bien plus encore !). Une dizaine de stands répartis dans le parcours de visite.
PRECISIONS HORAIRES
Dimanche 4 octobre 2026 de 10h à 12h30 et de 14h à 18h.
Fermeture de la billetterie à 11h30 et 17h. .
Doué-la-Fontaine 279 chemin du Lavoir Doué-en-Anjou 49700 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 52 91 58 contact@anciens-commerces.fr
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Our Puces des Couturi%E8res are back!
L’événement Puces des couturières Doué-en-Anjou a été mis à jour le 2026-07-19 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME
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