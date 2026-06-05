Puces Jeanne d’Arc Rouen
Puces Jeanne d’Arc Rouen dimanche 7 juin 2026.
Rouen
Puces Jeanne d’Arc
Rue Jeanne d’Arc Rouen Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 10:00:00
fin : 2026-06-07 18:00:00
Date(s) :
2026-06-07 2026-07-05 2026-09-06 2026-10-04
Un dimanche par mois, la rue Jeanne d’Arc se métamorphose en paradis du vintage ! Entre friperies tendance, brocanteurs passionnés, vinyles collector et livres d’antan, cet événement en plein cœur de Rouen fait la part belle à la seconde main.
Dans une ambiance conviviale, les chineurs et amateurs de bonnes affaires arpentent la rue Jeanne d’Arc, entièrement piétonnisée, de la rue Saint-Lô à la rue aux Ours. L’occasion idéale pour une balade dominicale mêlant shopping responsable, trésors rétro et plaisir de flâner en plein air. Un incontournable pour les amoureux du vintage et des trouvailles uniques ! .
Rue Jeanne d’Arc Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie
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English : Puces Jeanne d’Arc
L’événement Puces Jeanne d’Arc Rouen a été mis à jour le 2026-06-01 par Office de tourisme Rouen tourisme
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