AGENDA · Tours
Puzzle et quiz sur la cathédrale Saint-Gatien, Cathédrale Saint-Gatien, Tours
samedi 19 septembre 2026 · Cathédrale Saint-Gatien · Tours
Informations pratiques
Puzzle et quiz sur la cathédrale Saint-Gatien 19 et 20 septembre Cathédrale Saint-Gatien Indre-et-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
Réalisation de puzzles pour les enfants.
Quizz sur la cathédrale Saint-Gatien pour les enfants et les plus grands!
Cathédrale Saint-Gatien Place de la Cathédrale, 37000 Tours, France Tours 37000 Cathédrale Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 07 66 39 84 11 http://visite-cathedrale-tours.fr
Réalisation de puzzles pour les enfants
© Vincent Lobjois
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