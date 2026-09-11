Puzzle et quiz sur la cathédrale Saint-Gatien, Cathédrale Saint-Gatien, Tours

Informations pratiques

Puzzle et quiz sur la cathédrale Saint-Gatien 19 et 20 septembre Cathédrale Saint-Gatien Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Réalisation de puzzles pour les enfants.

Quizz sur la cathédrale Saint-Gatien pour les enfants et les plus grands!

Cathédrale Saint-Gatien Place de la Cathédrale, 37000 Tours, France Tours 37000 Cathédrale Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 07 66 39 84 11 http://visite-cathedrale-tours.fr

Réalisation de puzzles pour les enfants

© Vincent Lobjois