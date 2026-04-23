Loches

Puzzle présente Tous en art !

Avenue des Bas Clos Loches Indre-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 17:30:00

fin : 2026-06-27 21:00:00

Date(s) :

2026-06-27

Un spectacle mettant en avant l’étendue du talent des adhérents de Puzzle vous ! Au programme du chant, de la danse, du théâtre, des arts martiaux, du sports et tout un tas d’autres surprises…

Cette année, en lieu et place de sa manifestation annuelle Puzzle en fête , l’association vous propose un rendez-vous exceptionnel Tous en art.

Un spectacle mettant en avant l’étendue du talent de ses adhérents vous ! Au programme du chant, de la danse, du théâtre, des arts martiaux, du sports et tout un tas d’autres surprises… 5 .

Avenue des Bas Clos Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 94 12 00 accueil@asso-puzzle.fr

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English :

A show showcasing the breadth of talent of Puzzle vous members! The program includes singing, dancing, theater, martial arts, sports and a whole host of other surprises?

L’événement Puzzle présente Tous en art ! Loches a été mis à jour le 2026-04-23 par Loches Touraine Châteaux de la Loire