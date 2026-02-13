PVA en concert, L’Aéronef, Lille

PVA en concert Dimanche 8 mars, 18h30 L’Aéronef Nord

8 € / 5 € / Gratuit Abonnés



Début : 2026-03-08T18:30:00+01:00 – 2026-03-08T21:30:00+01:00

Fin : 2026-03-08T18:30:00+01:00 – 2026-03-08T21:30:00+01:00

Nouvelle ère pour PVA ! Son univers expérimental, sensoriel et chargé d’émotion se nourrit d’influences trip-hop mêlées d’electronica, alternatif, techno et indie. Entre aléas et dissonance, des pulsations post-punk s’y posent. il est question de la marque indélébile laissée par les personnes et les expériences, d’incertitude aussi. En apnée dans les désirs d’autrui, que souhaite-t-on vraiment, authentiquement ? Comment le savoir ?

L'Aéronef Av. Willy Brandt 59777 Euralille Lille 59777 Lille-Centre Nord Hauts-de-France

Le trio londonien PVA vient jouer à Lille ses tubes aux teintes électroniques expérimentales.

