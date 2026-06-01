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Rendez-vous au jardin 2026 au jardin naturel partagé des Noues du square Hedy Lamarr, Jardin Hedy Lamarr, Lille

Rendez-vous au jardin 2026 au jardin naturel partagé des Noues du square Hedy Lamarr, Jardin Hedy Lamarr, Lille

Rendez-vous au jardin 2026 au jardin naturel partagé des Noues du square Hedy Lamarr, Jardin Hedy Lamarr, Lille samedi 6 juin 2026.

Lieu : Jardin Hedy Lamarr

Adresse : allée Coignet

Ville : 59373 Lille

Département : Nord

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Rendez-vous au jardin 2026 au jardin naturel partagé des Noues du square Hedy Lamarr Samedi 6 juin, 10h00 Jardin Hedy Lamarr Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00
Fin : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00

Animation « cadres en perspective sur le jardin »
Venez profiter d’un parcours qui vous permettra de découvrir les petits secrets du jardin !

Jardin Hedy Lamarr allée Coignet Lille 59373 Bois-Blancs Nord Hauts-de-France
Animation « cadres en perspective sur le jardin »

©AJOnc

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