Rendez-vous au jardin 2026 au jardin naturel partagé des Noues du square Hedy Lamarr, Jardin Hedy Lamarr, Lille

Rendez-vous au jardin 2026 au jardin naturel partagé des Noues du square Hedy Lamarr Samedi 6 juin, 10h00 Jardin Hedy Lamarr Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00

Animation « cadres en perspective sur le jardin »

Venez profiter d’un parcours qui vous permettra de découvrir les petits secrets du jardin !

Jardin Hedy Lamarr allée Coignet Lille 59373 Bois-Blancs Nord Hauts-de-France

Animation « cadres en perspective sur le jardin »

©AJOnc