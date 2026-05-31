Les Clowns de l’Espoir : 30 ans de sourires, ça se fête !, Gare Saint Sauveur, Lille
Les Clowns de l’Espoir : 30 ans de sourires, ça se fête !, Gare Saint Sauveur, Lille vendredi 26 juin 2026.
Les Clowns de l’Espoir : 30 ans de sourires, ça se fête ! 26 – 28 juin Gare Saint Sauveur Nord
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-26T18:30:00+02:00 – 2026-06-26T23:59:00+02:00
Fin : 2026-06-28T12:00:00+02:00 – 2026-06-28T17:00:00+02:00
Pour marquer les 30 ans de présence dans les différents services pédiatriques des Hauts de France, une grande fête solidaire est organisée réunissant petits et grands autour des valeurs de partage, de solidarité, de rires, d’évasion et de bonheur.
Au programme :
- Parades, spectacles et déambulations de nos artistes.
- Jeux, animations et contes improvisés pour les enfants.
- Exposition rétrospective, fresque collaborative et vente aux enchères burlesque pour les grands.
- Soirées Rock, karaoké et DJ pour toute la famille.
- Et bien d’autres surprises…
On vous attend très nombreux !
TOUT LE WEEK-END :
- PETITE RESTAURATION
- KERMESSE samedi et dimanche jusque 19h, maquillage, stands de jeux…
- EXPOSITION Photos, vidéos, dessins d’enfants hospitalisés, objets emblématiques d’artistes…
- FRESQUE GÉANTE COLLABORATIVE
- TEMPS IMPROMPTUS & DÉAMBULADES
- JEU DE PISTE GÉANT Parcours en autonomie style “Jeu de l’oie”
VENDREDI 26 JUIN :
18H30 : PARADE D’OUVERTURE
Fanfare de rue
21H : CONCERT ROCKALIBI
SAMEDI 27 JUIN :
16H : LA COLOC’ DES CLOWNS ET DES MARCHANDS DE SABLE
Par les artistes hospitaliers
De 14H à 17H : CONTES IMPROVISÉS “RACONTE-MOI MON DOUDOU”
Toutes les 30 min par nos marchands de sable
15H : COURSE DE VOITURES EN CARTON
En lien avec les hôpitaux
16H : RADIO LIVE
Émission en direct depuis la kermesse
18H : “MAINTENANT, IL FAUT DORMIR – DUO DE KINGS CÂLINS”
21H : SOIRÉE KARAOKÉ + DJ KALOR
DIMANCHE 28 JUIN :
13H : RADIO LIVE
Émission en direct depuis la kermesse
De 14H à 16H : CONTES IMPROVISÉS “RACONTE-MOI MON DOUDOU”
Toutes les 30 min par nos marchands de sable
14H & 16H : LA COLOC’ DES CLOWNS ET DES MARCHANDS DE SABLE
Par les artistes hospitaliers
15H : VENTE AUX ENCHÈRES BURLESQUE
Venez vous battre et misez sur des articles aussi collectors qu’inutiles
16H30 : PARADE FINALE
Gare Saint Sauveur 17 bd Jean Baptiste Lebas Lille 59046 Lille-Centre Nord Hauts-de-France https://www.facebook.com/garesaintsauveur;https://www.instagram.com/lagaresaintsauveur/ [{« type »: « phone », « value »: « 03 20 05 30 96 »}] Ouverte en mars 2009 à l’occasion d’Europe XXL, la Gare Saint Sauveur, autrefois gare de marchandises, a été réhabilitée par la Ville de Lille pour vous proposer tout au long de l’année événements culturels et espaces de loisirs.
Rendez-vous les 26, 27 et 28 juin à la Gare Saint Sauveur pour 3 jours de rencontres insolites, de spectacles et d’animations colorés et d’éclats de rire.
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