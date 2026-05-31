Les Clowns de l’Espoir : 30 ans de sourires, ça se fête !, Gare Saint Sauveur, Lille

Les Clowns de l’Espoir : 30 ans de sourires, ça se fête ! 26 – 28 juin Gare Saint Sauveur Nord

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-26T18:30:00+02:00 – 2026-06-26T23:59:00+02:00

Fin : 2026-06-28T12:00:00+02:00 – 2026-06-28T17:00:00+02:00

Pour marquer les 30 ans de présence dans les différents services pédiatriques des Hauts de France, une grande fête solidaire est organisée réunissant petits et grands autour des valeurs de partage, de solidarité, de rires, d’évasion et de bonheur.

Au programme :

Parades, spectacles et déambulations de nos artistes.

Jeux, animations et contes improvisés pour les enfants.

Exposition rétrospective, fresque collaborative et vente aux enchères burlesque pour les grands.

Soirées Rock, karaoké et DJ pour toute la famille.

Et bien d’autres surprises…

On vous attend très nombreux !

TOUT LE WEEK-END :

PETITE RESTAURATION

KERMESSE samedi et dimanche jusque 19h, maquillage, stands de jeux…

EXPOSITION Photos, vidéos, dessins d’enfants hospitalisés, objets emblématiques d’artistes…

FRESQUE GÉANTE COLLABORATIVE

TEMPS IMPROMPTUS & DÉAMBULADES

JEU DE PISTE GÉANT Parcours en autonomie style “Jeu de l’oie”

VENDREDI 26 JUIN :

18H30 : PARADE D’OUVERTURE

Fanfare de rue

21H : CONCERT ROCKALIBI

SAMEDI 27 JUIN :

16H : LA COLOC’ DES CLOWNS ET DES MARCHANDS DE SABLE

Par les artistes hospitaliers

De 14H à 17H : CONTES IMPROVISÉS “RACONTE-MOI MON DOUDOU”

Toutes les 30 min par nos marchands de sable

15H : COURSE DE VOITURES EN CARTON

En lien avec les hôpitaux

16H : RADIO LIVE

Émission en direct depuis la kermesse

18H : “MAINTENANT, IL FAUT DORMIR – DUO DE KINGS CÂLINS”

21H : SOIRÉE KARAOKÉ + DJ KALOR

DIMANCHE 28 JUIN :

13H : RADIO LIVE

Émission en direct depuis la kermesse

De 14H à 16H : CONTES IMPROVISÉS “RACONTE-MOI MON DOUDOU”

Toutes les 30 min par nos marchands de sable

14H & 16H : LA COLOC’ DES CLOWNS ET DES MARCHANDS DE SABLE

Par les artistes hospitaliers

15H : VENTE AUX ENCHÈRES BURLESQUE

Venez vous battre et misez sur des articles aussi collectors qu’inutiles

16H30 : PARADE FINALE

Gare Saint Sauveur 17 bd Jean Baptiste Lebas Lille 59046 Lille-Centre Nord Hauts-de-France https://www.facebook.com/garesaintsauveur;https://www.instagram.com/lagaresaintsauveur/ [{« type »: « phone », « value »: « 03 20 05 30 96 »}] Ouverte en mars 2009 à l’occasion d’Europe XXL, la Gare Saint Sauveur, autrefois gare de marchandises, a été réhabilitée par la Ville de Lille pour vous proposer tout au long de l’année événements culturels et espaces de loisirs.

Rendez-vous les 26, 27 et 28 juin à la Gare Saint Sauveur pour 3 jours de rencontres insolites, de spectacles et d’animations colorés et d’éclats de rire.