Rendez-vous au jardin 2026 au jardin naturel partagé des Maguettes, Jardin des Maguettes, Lille
Rendez-vous au jardin 2026 au jardin naturel partagé des Maguettes, Jardin des Maguettes, Lille samedi 6 juin 2026.
Rendez-vous au jardin 2026 au jardin naturel partagé des Maguettes Samedi 6 juin, 10h00, 14h00 Jardin des Maguettes Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00
Fin : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00
Animation « cadres en perspective sur le jardin » suivie d’une visite guidée du jardin et d’un goûter dans l’après-midi.
Venez profiter d’un moment convivial et d’un parcours qui vous permettra de découvrir les petits secrets du jardin !
Jardin des Maguettes 58 rue Dondaines 59800 Lille Lille 59000 Fives Nord Hauts-de-France
Animation « cadres en perspective sur le jardin » suivie d’une visite guidée du jardin et d’un goûter dans l’après-midi.
©AJOnc
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