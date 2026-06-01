Rendez-vous au jardin 2026 au jardin naturel partagé des Maguettes, Jardin des Maguettes, Lille

Rendez-vous au jardin 2026 au jardin naturel partagé des Maguettes Samedi 6 juin, 10h00, 14h00 Jardin des Maguettes Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00

Animation « cadres en perspective sur le jardin » suivie d’une visite guidée du jardin et d’un goûter dans l’après-midi.

Venez profiter d’un moment convivial et d’un parcours qui vous permettra de découvrir les petits secrets du jardin !

Jardin des Maguettes 58 rue Dondaines 59800 Lille Lille 59000 Fives Nord Hauts-de-France

Animation « cadres en perspective sur le jardin » suivie d’une visite guidée du jardin et d’un goûter dans l’après-midi.

©AJOnc