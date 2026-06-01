Masterclass Nicolas Bacri, Conservatoire de Lille, Lille

Masterclass Nicolas Bacri Samedi 6 juin, 10h00 Conservatoire de Lille Nord

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:30:00+02:00

Fin : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:30:00+02:00

Né à Paris en 1961, Nicolas Bacri s’est imposé comme l’une des figures majeures de la création musicale contemporaine.

Formé au CNSM de Paris par des maîtres comme Claude Ballif et Marius Constant, puis il devient pensionnaire à l’Académie de France à Rome (Villa Médicis).

Son catalogue, d’une richesse impressionnante avec plus de 160 opus, embrasse tous les genres. Il explore la forme symphonique avec sept symphonies, dialogue avec les solistes à travers de nombreux concertos et approfondit l’intimité de la musique de chambre avec onze quatuors à cordes. Son talent lui a valu le Grand Prix de la symphonie de la SACEM ainsi que cinq nominations aux Victoires de la musique classique, en 2004, 2005, 2007, 2008, 2012.

Au-delà de la composition, Nicolas Bacri est un acteur engagé de la vie musicale, ayant exercé des responsabilités à Radio France et transmis son savoir comme professeur au CRR de Paris. Ses écrits théoriques, notamment ses Notes étrangères, témoignent d’une réflexion profonde sur la place du compositeur aujourd’hui. Aujourd’hui, sa musique rayonne bien au-delà des frontières françaises, portée par les plus grands orchestres internationaux, de Chicago à Pékin.

Biographie complète : Nicolas Bacri – Compositeur de musique

Venez assister à la Masterclass donné par ce compositeur, avec au programme :

• Echange pédagogique sur une partie des œuvres de Nicolas Bacri

• Sonates des classes de cordes, de clarinette et de musique de chambre, interprétées par les élèves du CRR

• Concert de restitution à la fin de la journée

INFORMATIONS

Samedi 6 juin 2026, 10h00 -13h00 et 14h30 – 17h30

Salle Lannoy, entrée rue Alphonse Colas

️Entrée libre

⚠️Accès libre, merci d’entrer et de sortir silencieusement entre chaque élève⚠️

Conservatoire de Lille Rue Alphonse Colas, Lille Lille 59021 Lille Nord Hauts-de-France [{« link »: « http://www.nicolasbacri.net/ »}]

Assistez à la masterclass du compositeur Nicolas Bacri