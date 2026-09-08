PYERI PUURRÂMLUSTO ! Bon appétit !, Institut finlandais, Paris

Informations pratiques

PYERI PUURRÂMLUSTO ! Bon appétit ! 18 et 19 septembre Institut finlandais Paris

Sur réservation, à partir de 65€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T19:00:00+02:00 – 2026-09-18T22:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T19:00:00+02:00 – 2026-09-19T22:00:00+02:00

PYERI PUURRÂMLUSTO!

Bon appétit !

CHEF HEIKKI NIKULA & DJ HULUELLA

18 & 19 septembre 2026 – 19h

Né et élevé à Inari, au cœur du nord de la Finlande, le chef Heikki Nikula puise son inspiration dans son héritage sámi d’Inari et dans son attachement de longue date aux paysages arctiques. En grandissant, il a appris à pêcher, à cueillir, à chasser et à vivre au rythme des saisons nordiques – des valeurs qui continuent de façonner tant sa vie que sa philosophie culinaire.

Inspirée par son héritage sámi d’Inari, la cuisine de Nikula témoigne d’un profond respect pour la nature, les rythmes saisonniers et les produits de l’Arctique. Chaque plat met à l’honneur les saveurs authentiques du Nord et le lien étroit qui unit le peuple à la terre.

L’expérience sera enrichie par la musique captivante de la DJ Hulluella, une artiste et productrice sámi installée à Rovaniemi, dans le nord de la Finlande. Hulluella crée des univers artistiques immersifs qui mêlent le joik sámi, des paysages sonores naturels, des textures à haute fréquence et de l’électronique ambiante, explorant ainsi la relation entre la culture club contemporaine, l’identité autochtone et le monde naturel. Pour cet événement, elle proposera un voyage sonore évocateur pour accompagner les créations du chef.

En écho aux œuvres de l’exposition Gulahallat. Rencontres avec l’art contemporain sámi, ce dîner allie gastronomie, art contemporain et musique sámi dans une célébration multisensorielle d’une culture vivante. À travers les saveurs, l’expression artistique et la musique, cette soirée offre l’occasion de découvrir la richesse et la diversité de la région de Sápmi sous un angle unique.

Plus qu’un simple dîner, Pyeri puurrâmlusto ! est une invitation à découvrir le pays sámi avec tous ses sens.

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Institut finlandais 60 rue des Écoles Paris 75005 Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.institut-finlandais.fr/boutique/ »}] [{« link »: « https://www.institut-finlandais.fr/boutique/ »}]

Plus qu’un dîner, Pyeri puurrâmlusto ! est une invitation à découvrir la gastronomie sámi aux côtés du chef Heikki Nikula et de la DJ Hulluella, dans un voyage gustatif et sonore aux saveurs uniques. Gastronomie Événement gastronomique

Photo publiée avec l’autorisation de Heikki Nikula