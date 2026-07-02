Pygmalion, Auditorium de Bordeaux, Bordeaux
lundi 2 novembre 2026 · Auditorium de Bordeaux · Bordeaux
Informations pratiques
Pygmalion Lundi 2 novembre, 20h00 Auditorium de Bordeaux Gironde
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-02T20:00:00+01:00 – 2026-11-02T21:35:00+01:00
Fin : 2026-11-02T20:00:00+01:00 – 2026-11-02T21:35:00+01:00
Baroque et instruments d’époque
Fidèle à sa philosophie de programmes originaux qui tissent des liens entre les époques et font dialoguer les monuments du répertoire avec des découvertes inattendues, Pygmalion, choeur et orchestre, propose une Messe en ut de Mozart complétée par d’autres oeuvres plus tardives, pour un dialogue spirituel et musical à travers les époques. Introduit a cappella, le concert ouvre peu à peu l’effectif, jusqu’à atteindre sa pleine puissance dans le chef-d’oeuvre sacré de Mozart, où choeur, orchestre et un plateau de solistes exceptionnels unissent leurs forces.
Programme
Anton Bruckner, Christus factus est
Félix Mendelssohn, Miserere, Hora est
Franz Schubert, Lacrimosa son io
Anton Bruckner, Ave Maria
Félix Mendelssohn, Da nobis pacem, Domine
Wolfgang Amadeus Mozart, Messe en ut
Michael Haydn, Ave Regina Caelorum
Autour du concert
Lundi 2 novembre 18 h : partition commentée de la Messe en ut par Raphaël Pichon, Station Ausone, en partenariat avec la librairie Mollat
Auditorium de Bordeaux 8 – 13 Cours Georges Clemenceau, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.opera-bordeaux.com/event/698046-pygmalion »}] [{« link »: « https://www.opera-bordeaux.com/baroque-et-instruments-depoque-pygmalion-84611 »}]
Messe en ut | Raphaël Pichon | Sabine Devieilhe | Lea Desandre Baroque et instruments d’époque
À voir aussi à Bordeaux (Gironde)
- LE PORTEUR D’HISTOIRE THEATRE DES SALINIERES Bordeaux 2 juillet 2026
- LA GUERRE DES SEXES AURA-T-ELLE LIEU THEATRE DES CHARTRONS Bordeaux 3 juillet 2026
- AMANT MALGRE LUI THEATRE DES CHARTRONS Bordeaux 3 juillet 2026
- Les rendez-vous des 1000 premiers jours dans les parcs de la Bastide, Jardin botanique de Bordeaux, Bordeaux 3 juillet 2026
- TINY LAB Micro-habitats écologiques, Maison écocitoyenne, Bordeaux 3 juillet 2026