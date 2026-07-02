Pygmalion, Auditorium de Bordeaux, Bordeaux

Informations pratiques

Pygmalion Mercredi 25 novembre, 20h00 Auditorium de Bordeaux Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-25T20:00:00+01:00 – 2026-11-25T21:30:00+01:00

Fin : 2026-11-25T20:00:00+01:00 – 2026-11-25T21:30:00+01:00

Baroque et instruments d’époque

Poursuivant son exploration des racines de la musique baroque allemande, Pygmalion, chœur et orchestre, présente une nouvelle rareté dans le répertoire sacré de cette époque. Comme Les Sept dernières paroles du Christ en croix de Haydn un siècle plus tard, le Membra Jesu Nostri de Buxtehude, compositeur ayant beaucoup inspiré Jean-Sébastien Bach, est une pièce étonnante. Forme d’anatomie musicale unique en son genre, les sept cantates composées sur un texte médiéval ont toutes pour nom une partie du corps de Jésus-Christ blessée par sa crucifixion.

Programme

Dietrich Buxtehude, Membra Jesu Nostri

En savoir plus

Auditorium de Bordeaux 8 – 13 Cours Georges Clemenceau, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.opera-bordeaux.com/event/698795-pygmalion »}] [{« link »: « https://www.opera-bordeaux.com/baroque-et-instruments-depoque-pygmalion-85141 »}]

Membra Jesu Nostri Baroque et instruments d’époque