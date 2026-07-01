Pygmalion, Auditorium de Bordeaux, Bordeaux
vendredi 5 mars 2027 · Auditorium de Bordeaux · Bordeaux
Informations pratiques
Pygmalion Vendredi 5 mars 2027, 20h00 Auditorium de Bordeaux Gironde
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-03-05T20:00:00+01:00 – 2027-03-05T21:50:00+01:00
Fin : 2027-03-05T20:00:00+01:00 – 2027-03-05T21:50:00+01:00
Baroque et instruments d’époque
Au tournant du XVIIe siècle, les compositeurs germaniques cherchaient tous à revenir à la source italienne. Venise, ses architectures sonores et ses audaces spatiales, les cori spezzati et le triomphe de la polychoralité irradient jusqu’en terre luthérienne. Mais la guerre de Trente Ans brise cet élan. Leur expression se fait plus intime : ce sont les kleine geistliche Konzerte, héritiers des motets italiens pour voix seule et continuo. Construit comme un grand office de vêpres luthériennes oecuméniques, ce programme réunit les grands maîtres allemands et italiens : Praetorius, Schütz, Scheidt, Monteverdi et Cavalli se répondent dans un jeu d’échos et d’alternances où la polychoralité devient jubilation, débordement vital, jaillissement sensuel – célébration d’une fusion qui a façonné la musique européenne.
Programme
Invitatoire
Hymne
Michael Praetorius, Veni Sancte Spiritus, « Komm, Gott Schöpfer »(Hymnodia Sionia, 1611, n°1)
Carillon de cloches
Intrada
Michael Praetorius, Intrada à 6 (Musae Sioniae II, 1607, n°48 / Terpsichore 1612)
Motet
Michael Praetorius, Hallelujah! Christ ist erstanden! (Musae Sioniae V, 1607, n°174)
Sanctus
Giovanni Gabrieli, Sanctus & Benedictus à 12 (Symphoniae Sacrae I, 1597, C 51-52)
Psaumes et Concertos
Psaume I
Claudio Monteverdi, Dixit Dominus II a 8 (Selva Morale e Spirituale, 1641)
Concerto
Heinrich Schütz, O Jesu, nomen dulce (Kleine Geistliche Konzerte I, 1636, SWV 308)
Psaume II
Heinrich Schütz, Saul, Saul, was verfolgst du mich? (Symphoniae Sacrae III, 1650, SWV 415)
Concerto
Ignazio Donati, Dulcis amor Jesu à 5 (Sacri Concentus, 1612, n°14)
Psaume III
Heinrich Schütz, Danket dem Herrn, denn er ist freundlich (Psalmen Davids, 1619, SWV 45)
Psaume IV
Giovanni Antonio Rigatti, Nisi Dominus a 3 (Messa e Salmi, 1643)
Concerto
Claudio Monteverdi, Adoramus te, Christe à 6 (Libro IV de Motetti, G.B. Bianchi, 1620)
Conclusio
Giovanni Gabrieli, Buccinate in neomenia tuba à 19 (Symphoniae Sacrae II, 1615, C 84)
Doxologie
Francesco Corteccia, Gloria Patri à 6 (CMM 32, Vol. V, Appendice p. 152)
Prières
Concerto
Samuel Scheidt, Paduana / Courant Dolorosa à 5 (Ludi Musici I, 1621, SSWV 47)
Concerto
Giovanni Pierluigi da Palestrina, Giovanni Battista Bovicelli, Ave verum corpus (Regole, passaggi di musica, 1594, p.42)
Concerto
Claudio Monteverdi, Salve Regina II à 2 (Selva Morale e Spirituale, 1641)
Concerto
Claudio Monteverdi, Stabat Virgo Maria à 5 (Contrafactum d’Era l’anima mia)
Psaume V
Antienne
Francesco Corteccia, Alleluia (Pentecôte, CMM 32, Vol. XIII, n°A3)
Motet
Hieronymus Praetorius, Tulerunt Dominum à 8 (Cantiones Sacrae, 1599, n°30)
Psaume V
Heinrich Schütz, Alleluja! Lobet en Herren (Psalmen Davids, 1619, SWV 38)
Magnificat
Michael Praetorius, Giovanni Antonio Rigatti, Hans Leo Hassler, Giovanni Gabrieli, Claudio Monteverdi, Francesco Cavalli, Heinrich Schütz, Magnificat « Mosaïque » (reconstruction R. Pichon)
Avec le soutien d’Élisabeth Wilmers
Auditorium de Bordeaux 8 – 13 Cours Georges Clemenceau, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.opera-bordeaux.com/event/698830-pygmalion »}] [{« link »: « https://www.opera-bordeaux.com/baroque-et-instruments-depoque-pygmalion-87081 »}]
Vertigo Baroque et instruments d’époque
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