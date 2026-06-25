Pygmalion Auditorium de Lyon Orchestre national de Lyon (ONL) Lyon 3e Arrondissement

Lyon 3e Arrondissement

Pygmalion

Auditorium de Lyon Orchestre national de Lyon (ONL) 149 rue Garibaldi Lyon 3e Arrondissement Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-13 20:00:00

fin : 2026-11-13 22:00:00

Date(s) :

2026-11-13

Les larmes, l’espérance et la foi de la mort à la lumière, des sentiments terriblement humains animent ce florilège sacré, jusqu’à atteindre les sommets de l’expression avec la Grande Messe en ut de Mozart.

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Auditorium de Lyon Orchestre national de Lyon (ONL) 149 rue Garibaldi Lyon 3e Arrondissement 69003 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 78 95 95 95 onl.billetterie@mairie-lyon.fr

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English : Pygmalion

Tears, hope, and faith: from death to light, deeply human emotions animate this sacred anthology, reaching the pinnacle of expression with Mozart’s “Great” Mass in C major.

L’événement Pygmalion Lyon 3e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-25 par Lyon Tourisme et Congrès / ONLYLYON Tourisme