Pygmalion Auditorium de Lyon Orchestre national de Lyon (ONL) Lyon 3e Arrondissement
Pygmalion Auditorium de Lyon Orchestre national de Lyon (ONL) Lyon 3e Arrondissement vendredi 13 novembre 2026.
Lyon 3e Arrondissement
Pygmalion
Auditorium de Lyon Orchestre national de Lyon (ONL) 149 rue Garibaldi Lyon 3e Arrondissement Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-13 20:00:00
fin : 2026-11-13 22:00:00
Date(s) :
2026-11-13
Les larmes, l’espérance et la foi de la mort à la lumière, des sentiments terriblement humains animent ce florilège sacré, jusqu’à atteindre les sommets de l’expression avec la Grande Messe en ut de Mozart.
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Auditorium de Lyon Orchestre national de Lyon (ONL) 149 rue Garibaldi Lyon 3e Arrondissement 69003 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 78 95 95 95 onl.billetterie@mairie-lyon.fr
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English : Pygmalion
Tears, hope, and faith: from death to light, deeply human emotions animate this sacred anthology, reaching the pinnacle of expression with Mozart’s “Great” Mass in C major.
L’événement Pygmalion Lyon 3e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-25 par Lyon Tourisme et Congrès / ONLYLYON Tourisme
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