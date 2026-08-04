PYGMALION RAPHAËL PICHON HALLE AUX GRAINS Toulouse
vendredi 19 mars 2027 · HALLE AUX GRAINS · Toulouse
Informations pratiques
Toulouse
PYGMALION RAPHAËL PICHON
HALLE AUX GRAINS 1 place Dupuy Toulouse Haute-Garonne
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-19 20:00:00
fin : 2027-03-19 22:00:00
Date(s) :
2027-03-19
Grâce à des interprètes tels que le Chœur et l’Orchestre Pygmalion sous la direction de Raphaël Pichon, nous redécouvrons la plus grande de toutes les symphonies, la Neuvième de Beethoven.
Elle exprime l’universelle fraternité, loue la réconciliation des hommes avec le Créateur, témoigne d’une exaltation collective avant le déchaînement conclusif. En prologue à la Symphonie, nous entendrons quelques œuvres rarement jouées du compositeur.
PROGRAMME
BEETHOVEN Le Roi Étienne (extraits)
BEETHOVEN Les Ruines d’Athènes (extraits)
BEETHOVEN Symphonie n°9 Hymne à la joie .
HALLE AUX GRAINS 1 place Dupuy Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie
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English :
Thanks to performers such as the Pygmalion Choir and Orchestra, conducted by Raphaël Pichon, we are rediscovering the greatest of all symphonies, Beethoven’s Ninth.
L’événement PYGMALION RAPHAËL PICHON Toulouse a été mis à jour le 2026-07-30 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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