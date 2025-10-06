Pyrénées Bike Festival

LOUDENVIELLE Loudenvielle Hautes-Pyrénées

Début : 2026-05-28

fin : 2026-05-31

2026-05-28

Rejoignez le PYRÉNÉES BIKE FESTIVAL, l’évènement VTT dans les Pyrénées !

Infos pratiques et programme des animations et des courses sur https://www.vallee-du-louron.com/fr/pyrenees-bike-festival-coupe-du-monde-uci

.

LOUDENVIELLE Loudenvielle 65240 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 99 95 35 info@vallee-du-louron.com

English :

Join the PYRÉNÉES BIKE FESTIVAL, the mountain bike event in the Pyrenees!

Practical info and programme of events and races at: https://www.vallee-du-louron.com/fr/pyrenees-bike-festival-coupe-du-monde-uci

German :

Schließen Sie sich dem PYRÉNÉES BIKE FESTIVAL an, dem Mountainbike-Event in den Pyrenäen!

Praktische Infos und Programm der Animationen und Rennen unter: https://www.vallee-du-louron.com/fr/pyrenees-bike-festival-coupe-du-monde-uci

Italiano :

Partecipate al PYRÉNÉES BIKE FESTIVAL, l’evento di mountain bike dei Pirenei!

Informazioni pratiche e programma di eventi e gare su: https://www.vallee-du-louron.com/fr/pyrenees-bike-festival-coupe-du-monde-uci

Espanol :

Únete al PYRÉNÉES BIKE FESTIVAL, ¡el evento de ciclismo de montaña de los Pirineos!

Información práctica y programa de actos y carreras en: https://www.vallee-du-louron.com/fr/pyrenees-bike-festival-coupe-du-monde-uci

