Qi-Gong à la Manu La Manu Jardin du Directeur Châtellerault
jeudi 2 juillet 2026 · La Manu Jardin du Directeur · Châtellerault
Informations pratiques
Châtellerault
Qi-Gong à la Manu
La Manu Jardin du Directeur Allée du jardin du Directeur Châtellerault Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02 19:00:00
fin : 2026-07-23 20:00:00
Date(s) :
2026-07-02 2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30
Le Qi Gong est un art énergétique ancestral chinois et l’un des piliers de la Médecine Traditionnelle Chinoise, dont il ne peut être dissocié.
À travers des mouvements doux, des postures, la respiration et le relâchement du corps, cette pratique accessible à tous aide à retrouver mobilité, calme et équilibre au quotidien.
Les exercices proposés sont simples, progressifs et facilement reproductibles chez soi, afin que chacun puisse repartir avec des outils concrets de bien-être.. .
La Manu Jardin du Directeur Allée du jardin du Directeur Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine
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English : Qi-Gong à la Manu
L’événement Qi-Gong à la Manu Châtellerault a été mis à jour le 2026-06-20 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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