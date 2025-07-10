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Qi-Gong à la Manu La Manu Jardin du Directeur Châtellerault

jeudi 2 juillet 2026 · La Manu Jardin du Directeur · Châtellerault

Qi-Gong à la Manu La Manu Jardin du Directeur Châtellerault

Informations pratiques

Début
jeudi 2 juillet 2026
Fin
jeudi 2 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
La Manu Jardin du Directeur
Adresse
Allée du jardin du Directeur
Ville
86100 Châtellerault
Département
Vienne
Tarif

Châtellerault

Qi-Gong à la Manu

La Manu Jardin du Directeur Allée du jardin du Directeur Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02 19:00:00
fin : 2026-07-23 20:00:00

Date(s) :
2026-07-02 2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30

Le Qi Gong est un art énergétique ancestral chinois et l’un des piliers de la Médecine Traditionnelle Chinoise, dont il ne peut être dissocié.
À travers des mouvements doux, des postures, la respiration et le relâchement du corps, cette pratique accessible à tous aide à retrouver mobilité, calme et équilibre au quotidien.
Les exercices proposés sont simples, progressifs et facilement reproductibles chez soi, afin que chacun puisse repartir avec des outils concrets de bien-être..   .

La Manu Jardin du Directeur Allée du jardin du Directeur Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine  

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English : Qi-Gong à la Manu

L’événement Qi-Gong à la Manu Châtellerault a été mis à jour le 2026-06-20 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne

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