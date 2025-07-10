Qi-Gong à la Manu La Manu Jardin du Directeur Châtellerault

Informations pratiques

Châtellerault

Qi-Gong à la Manu

La Manu Jardin du Directeur Allée du jardin du Directeur Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02 19:00:00

fin : 2026-07-23 20:00:00

Date(s) :

2026-07-02 2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30

Le Qi Gong est un art énergétique ancestral chinois et l’un des piliers de la Médecine Traditionnelle Chinoise, dont il ne peut être dissocié.

À travers des mouvements doux, des postures, la respiration et le relâchement du corps, cette pratique accessible à tous aide à retrouver mobilité, calme et équilibre au quotidien.

Les exercices proposés sont simples, progressifs et facilement reproductibles chez soi, afin que chacun puisse repartir avec des outils concrets de bien-être.. .

La Manu Jardin du Directeur Allée du jardin du Directeur Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Qi-Gong à la Manu

L’événement Qi-Gong à la Manu Châtellerault a été mis à jour le 2026-06-20 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne