QJ En Seine – Quartier Jeunes fête l’été ! QJ – Quartier Jeunes Paris

Samedi 6 juin – 13h/16h : Lancement du Pass Jeunes L’association Swedish Fit propose de mettre en place une activité yoga, suivi d’un cours de pilates sur la terrasse de Quartier Jeunes et organisation d’ 1 cours de Gym Suédoise sur le parvis devant Quartier Jeunes

Samedi 6 juin – 19h/00h : Exposition dans le cadre de « Nuit Blanche » L’école EPSAA propose une exposition originale réalisée par les étudiant.e.s « Regards illustrés sur les métiers de la Ville de Paris »

Mardi 9 juin – 13h/18h : Quartier Jeunes ont du talent Tu recherches un emploi ? Un stage ? Une alternance ? L’association NQT organise une journée pour développer un réseau, booster ta candidature et repartir avec des conseils concrets pour ton avenir pro: speed coaching, escape game, bataille de l’IA, etc.

Mardi 9 juin et Mardi 16 juin – 9h30/12h30 : Atelier 2 tonnes proposé par la CRESS Un serious game interactif pour comprendre les enjeux climatiques, de biodiversité et de ressources et trouver les actions qui TE conviennent pour diminuer ton impact environnemental.

Jeudi 11 juin – 14h/18h : « Avant l’été Check ta santé » Journée Santé sexuelle et vaccination organisée par la Direction de la santé publique et ses partenaires : vaccinations, dépistages gratuits, informations et conseils par des professionel•le•s

Du 12 juin au 10 juillet : Découverte des métiers avec la Mission Locale de Paris Vendredi 12 juin de 9h30 à 11h30 : découverte des métiers du groupe ELIS

Vendredi 12 juin de 14h à 17h : découverte des métiers de la restauration avec cuisine, bar, réception

Vendredi 19 juin et vendredi 10 juillet de 9h à 12h : découverte des métiers de la RATP

Vendredi 26 juin de 14h à 17h : découverte des métiers de bouche avec CGAD « Déguste ton avenir »

Samedi 13 juin – 14h/18h : Quartier Fiertés Journée organisée par le Café QJ, la Direction de la santé publique et ses partenaires dans le cadre du mois des fiertés : stands de sensibilisation, dragshow, bingo drag, animations

Du 15 juin au 31 juillet – Du mercredi au samedi, 14h/20h : Paris Jeunes Sports Tennis de table, badminton, lazer run, boccia, e-sport proposé par les éducateurs sportifs de la Direction jeunesse et sports

Du 16 juin au 19 juillet : Retransmission – Coupe du Monde de football 2026 Mardi 16 juin à 21h : France vs Sénégal

Mercredi 17 juin à 19h : Portugal vs République du Congo

Vendredi 26 juin à 21h : France vs Norvège D’autres dates en attente, selon les qualifications à venir… Évènements sur inscription : Cliquez ici pour vous inscrire

Jeudi 18 juin – 16h30 : Vernissage de l’expo d’art thérapie Les œuvres réalisées par les jeunes qui ont participé tout au long de l’année aux ateliers d’art thérapie et de médiation artistique seront présentées et exposées à QJ.

Jeudi 18 juin – 18h30 : Run Sine Qua Non squad Course de 5 km (et renforcement musculaire) en mixité, organisé par l’association Sine Qua Non afin d’encourager les femmes à se réapproprier la rue et à revendiquer leur droit de faire du sport quand elles veulent, où elles veulent et dans la tenue qu’elles veulent.

Jeudi 25 juin, à partir de 17h30 : Soirée mois des fiertés A partir de 17h30 (jusqu’à 20h45) : Un atelier sans inscription pour préparer des banderoles pour le défilé de la marche des fiertés du 27 juin à Paris, proposé par le quartier engagement. 18H30 à 20h30 : une projection/débat avec des courts métrages réalisés par des jeunes sur les questions LGBTQIA accompagnés par l’association Moteur + un débat animé par une intervenante spécialisée du CEGIDD de la Croix Rouge et une psychologue du quartier santé de QJ. Projection sur inscription : Cliquez ici pour vous inscrire.

Mardi 30 juin – 10h/14h : Conférence lutte contre la désinformation des jeunes Comprendre comment les jeunes s’informent-ils aujourd’hui, pourquoi utilisent-ils d’abord les réseaux sociaux pour rechercher les informations ? Comment sensibiliser aux fakes ?

1er juillet – 14h/17h : Forum AFFELNET Le forum s’adresse aux collégiens et leur famille qui se retrouvent sans affectation après la procédure AFFELNET. L’objectif est de venir à la rencontre des établissements et de découvrir leurs formations pour lesquelles il y a encore des possibilités d’inscription

Du 1er juillet au 29 juillet : Les mercredis de prévention et addictions du quartier santé (15h/18h) Mercredi 1er juillet : Jeu Addicto quiz, info intox, puff, chicha, proto

Mercredi 15 juillet : Compose ton kit soirée safe

Mercredi 22 juillet : Création de ton affiche de prévention

Mercredi 29 juillet : Blind test sur les addictions

Du 1er juillet au 7 aout : Les soirées d’été à QJ du quartier Santé (18h/21h) Mercredi 1er juillet – Soirée liberty Time : un Flash mob sur une chorégraphie réalisée à partir des ateliers de danse du réconfort proposés à QJ toute l’année Vendredi 17 juillet et vendredi 7 aout – Soirées apéro addicto : juste prix des addictions, pétanque, mocktail en présence de jeunes musiciens du Conseil parisien de la Jeunesse Vendredi 31 juillet – Soirée Green Flag : animation violentomètre et chamboule tout pour réfléchir aux violences et connaître les ressources existantes pour les jeunes

Du 2 juillet au 31 juillet : Exposition concours BD #JeDessineMonEuropeVerte Le 2 juillet, de 15h à 18h se déroulera la cérémonie de remise des prix du concours BD #JeDessineMonEuropeVerte. Créé par le CIDJ et Eurodesk, ce concours donne la parole aux 15-25 ans et réunit les 21 finalistes dont les œuvres mêlent créativité, humour, poésie et engagement. L’exposition, présentée à Quartier Jeunes sera à découvrir jusqu’au 31 juillet !

Vendredi 3 juillet : Paris s’Anim Plus d’infos à venir

Mercredi 8 juillet – 14h/17h : Initiation au sport et découverte des métiers du sport Le Quartier Entreprises & ESS, en partenariat avec l’association Impulsion 75 propose une initiation au sport puis une réunion d’information sur les métiers liées au sport

Mercredi 8 juillet – 18h30/20h : Atelier « Se meubler à moindre cout » Tu déménages à la rentrée ? Se meubler malin et dépenser moins, c’est possible !! Rejoins l’atelier organisé par le CLLAJ (Comité Local pour le Logement Autonome des Jeunes) pour découvrir comment aménager ton logement autrement et à petits prix.

Vendredi 10 juillet : QJ Monte le Son – 4ème Édition Vendredi 10 juillet – 2 artistes présents :

– Emmie & Lisa : Les jumelles Emmie et Lisa vous chanteront de belles chansons aux airs de pop folk, dans la langue de Shakespeare !

– Cassily : Venez découvrir l’univers mêlant chanson française et rock anglais de Cassily qui vous laissera sans voix !

Jeudi 16 juillet – 15h/18h : Mario Kart fait de la prévention Atelier e-sport et santé

Jeudi 23 juillet – 15h/18h : Atelier Body relax Échange et pratique autour des techniques d’endormissement (relaxation, méditation, stetching)

Jeudi 30 juillet – 15h/18h : Jeu sportif de coopération Échange à travers le jeu autour des compétences psychosociales (entraide, solidarité, lien social)

Samedi 1er aout : DJ SET de DJ TASS Rdv sur la Terrasse du Café QJ !

Jeudi 27 aout – 18h30/20h : Atelier DALO Tu galères à trouver un logement stable ? Tu es hébergé·e chez quelqu’un depuis trop longtemps ? Tu vis dans un logement insalubre ou surpeuplé ? Tu es menacé•e d’expulsion ? Tu as réalisé une demande HLM qui n’avance pas ? Alors cet atelier gratuit est fait pour toi ! Le dispositif DALO existe, et le CLLAJ (Comité Local pour le Logement Autonome des Jeunes) sera à QJ pour t’expliquer comment réaliser les démarches.

Samedi 12 septembre – 14h/20h : 5e édition du fESStival Le festival annuel de l’association Esspace (qui gère le café QJ). Plusieurs associations et certains quartiers de QJ seront présents pour faire connaître et valoriser l’économie sociale et solidaire.

Ouvert tout l’été, QJ vous propose des évènements gratuits pour tou•tes les jeunes, découvrez la programmation complète, réalisée par QJ et ses partenaires !

Du samedi 06 juin 2026 au samedi 12 septembre 2026 :

gratuit Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans. Jusqu’à 30 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-06T02:00:00+02:00

fin : 2026-09-13T01:59:59+02:00

Date(s) :

QJ – Quartier Jeunes 4, place du Louvre 75001 Paris

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