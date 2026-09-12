Quadrille, Scène Cæcilia, Genève
mardi 15 septembre 2026 · Scène Cæcilia · Genève
Informations pratiques
Quadrille 15 – 27 septembre Scène Cæcilia
Plein tarif : CHF 30.-
Tarif AVS/AI/Chômeurs : CHF 22.-
20ans/Etudiants/Professionnels : CHF 16.-
Groupement seniors : CHF 10.-
20ans/20francs : CHF 11.-
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-15T19:00:00+02:00 – 2026-09-15T20:15:00+02:00
Fin : 2026-09-27T18:00:00+02:00 – 2026-09-27T19:15:00+02:00
Créée en 1937 par le maître du boulevard français, Quadrille, quatre-vingts ans plus tard (à une semaine près !), n’a pas pris une ride de texte ! Dans cette histoire de jalousie et de tromperies, les répliquent claquent et les bons mots fusent. Là où ça tangue, là où ça fait mal, là où chaque trahison nous enfonce un peu plus profond dans le déni de réalité.
Sous l’apparente légèreté de cette danse des sentiments, c’est toute la comédie des ballets amoureux qui s’emballe dans un tourbillon effréné.
Scène Cæcilia Rue Antoine-Carteret 23 Genève 1211 Petit-Saconnex et Servette Genève [{« type »: « link », « value »: « https://infomaniak.events/fr-ch/shop/scene-vagabonde-festival-2026-2LA8E85BEP »}]
Sous l’apparente légèreté, jalousie et trahisons s’enchaînent. Quadrille, pièce culte de Sacha Guitry créée en 1937, mise en scène par Georges Guerreiro. Du 15 au 27 septembre à la Scène Cæcilia.
LORIS VON SIEBENTHAL
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