Qualité de l’air intérieur et VMC Locaux de la CCGP Pontarlier
Qualité de l’air intérieur et VMC Locaux de la CCGP Pontarlier mercredi 17 juin 2026.
Pontarlier
Qualité de l’air intérieur et VMC
Locaux de la CCGP 22 rue Pierre Déchanet Pontarlier Doubs
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17 18:30:00
fin : 2026-06-17 21:00:00
Date(s) :
2026-06-17
Organisé par la Maison de l’habitat du Doubs.
Nous passons près de 80 % de notre temps dans des espaces fermés à la maison, au travail ou même dans les transports. Or, l’air intérieur peut être dégradé par de nombreux polluants et la ventilation reste négligée dans les projets de rénovation. Venez vous renseigner !
Informations par mail ou par téléphone. .
Locaux de la CCGP 22 rue Pierre Déchanet Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 68 37 68 contact@maisonhabitatdoubs.fr
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English : Qualité de l’air intérieur et VMC
L’événement Qualité de l’air intérieur et VMC Pontarlier a été mis à jour le 2026-05-09 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
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