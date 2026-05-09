Qualité de l’air intérieur et VMC Locaux de la CCGP Pontarlier

Pontarlier

Qualité de l’air intérieur et VMC

Locaux de la CCGP 22 rue Pierre Déchanet Pontarlier Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-17 18:30:00

fin : 2026-06-17 21:00:00

Date(s) :

2026-06-17

Organisé par la Maison de l’habitat du Doubs.

Nous passons près de 80 % de notre temps dans des espaces fermés à la maison, au travail ou même dans les transports. Or, l’air intérieur peut être dégradé par de nombreux polluants et la ventilation reste négligée dans les projets de rénovation. Venez vous renseigner !

Informations par mail ou par téléphone. .

Locaux de la CCGP 22 rue Pierre Déchanet Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 68 37 68 contact@maisonhabitatdoubs.fr

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English : Qualité de l’air intérieur et VMC

L’événement Qualité de l’air intérieur et VMC Pontarlier a été mis à jour le 2026-05-09 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS