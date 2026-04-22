Quand des étudiants deviennent commissaires d’exposition : un regard renouvelé ?, Château de Fontainebleau – quartier Henri IV, salle à manger, Fontainebleau
Quand des étudiants deviennent commissaires d’exposition : un regard renouvelé ?, Château de Fontainebleau – quartier Henri IV, salle à manger, Fontainebleau samedi 6 juin 2026.
Quand des étudiants deviennent commissaires d’exposition : un regard renouvelé ? Samedi 6 juin, 17h30 Château de Fontainebleau – quartier Henri IV, salle à manger Seine-et-Marne
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T17:30:00+02:00 – 2026-06-06T18:30:00+02:00
Fin : 2026-06-06T17:30:00+02:00 – 2026-06-06T18:30:00+02:00
Projet pédagogique grandeur nature, depuis maintenant sept ans, où des élèves de l’Ecole du Louvre réalisent une exposition-école. Cette intervention se fera sous forme de témoignages et d’échanges avec les acteurs du projet. L’exposition de l’année 2026, en partenariat avec la Cité de l’Architecture et du Patrimoine, portera sur le dépôt de moulages à l’Ecole du Louvre. Ils évoqueront leur expérience de jeunes commissaires d’exposition en présentant leur projet d’exposition, du choix des oeuvres à la médiation autour du moulage.
Carte Blanche à l’École du Louvre
Château de Fontainebleau – quartier Henri IV, salle à manger Place du Général de Gaulle, 77300 Fontainebleau Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France
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