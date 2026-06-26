QUAND HARRY RENCONTRE SALLY (CINÉMA EN PLEIN AIR) LA CINÉMATHÈQUE DE TOULOUSE Toulouse lundi 3 août 2026.

Toulouse

QUAND HARRY RENCONTRE SALLY (CINÉMA EN PLEIN AIR)

LA CINÉMATHÈQUE DE TOULOUSE 69 Rue du Taur Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 7.5 – 7.5 – EUR

7.5

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 22:00:00

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-02

Une soirée film en plein air, ça vous tente ?

Synopsis

Probablement l’une des meilleures comédies romantiques jamais réalisées. Joutes verbales virevoltantes, rigueur de la mise en scène et d’un scénario déjouant toutes les attentes, mais surtout parfaite alchimie entre Meg Ryan et Billy Crystal au son des standards de jazz repris par Harry Connick Jr. La rencontre ou plutôt les rencontres étalées sur dix ans entre un célibataire cynique et une jeune idéaliste. Tout les oppose, mais le destin insiste…

Rob Reiner, 1989. USA. 96 min. Coul. DCP. VOSTF. 7.5 .

LA CINÉMATHÈQUE DE TOULOUSE 69 Rue du Taur Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 30 30 10

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English :

How about an open-air film evening?

L’événement QUAND HARRY RENCONTRE SALLY (CINÉMA EN PLEIN AIR) Toulouse a été mis à jour le 2026-06-17 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE