QUAND J’ÉTAIS PETITE JE VOTERAI THÉÂTRE DE LA CITÉ Toulouse

Informations pratiques

Toulouse

QUAND J’ÉTAIS PETITE JE VOTERAI

THÉÂTRE DE LA CITÉ 1 Rue Pierre Baudis Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 9 – 9 – 15 EUR

9

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-05 18:00:00

fin : 2026-12-05

Date(s) :

2026-12-05 2026-12-08 2026-12-09

Aux urnes, citoyen·nes !

Dans la salle de classe, c’est l’heure d’élire le·la délégué·e de tout le peuple des élèves. Anar et Cachot sont candidats, prêts à s’affronter dans une campagne sans merci. Lune, jeune fille brillante et militante, hésite. Il faut pourtant que les filles aussi puissent participer aux débats. En mettant en scène ce texte plein d’humour de Boris Le Roy, Émilie Capliez s’adresse aux électeur·rices de demain… et à celles et ceux d’aujourd’hui !

À l’heure où, partout, la démocratie est fragilisée, le spectacle donne chair à ces notions abstraites que sont la citoyenneté, la liberté d’expression, le suffrage universel… L’école, microsociété par excellence, devient ce territoire à conquérir, lieu des différences, des violences, des rencontres, de la reconnaissance. Ce texte drôle et faussement naïf, habilement construit comme un petit précis démocratique, n’est jamais moralisateur ni didactique. Dans cette nouvelle version, actualisée plus de quinze ans après la première, l’auteur approfondit la question de la place des femmes dans la vie publique. Lune, personnage secondaire hier, décroche ici le premier rôle. Les trois comédien·nes font exploser sur le plateau toute la vitalité de l’adolescence. Un rendez-vous familial par excellence ! 9 .

THÉÂTRE DE LA CITÉ 1 Rue Pierre Baudis Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Head to the polls, citizens!%B7

L’événement QUAND J’ÉTAIS PETITE JE VOTERAI Toulouse a été mis à jour le 2026-08-11 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE