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Quand la cuisine devient mémoire Mémorial de la Shoah Paris

Quand la cuisine devient mémoire Mémorial de la Shoah Paris

Quand la cuisine devient mémoire Mémorial de la Shoah Paris dimanche 31 mai 2026.

Lieu : Mémorial de la Shoah

Adresse : 17 rue Geoffroy l'Asnier

Ville : 75004 Paris

Département : Paris

Début : dimanche 31 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Tarif : <p></p>

La destruction des communautés juives d’Europe a aussi entraîné la disparition de gestes et de traditions culinaires, fragmentant un héritage multiséculaire. Terre d’accueil des immigrés d’Europe de l’Est, New York est devenue depuis un lieu où la cuisine ashkénaze a survécu, s’est transmise et transformée. Envisagée comme un patrimoine culturel et familial, la cuisine devient ici un espace de mémoire et de résilience.

Une dégustation d’une spécialité issue de ce patrimoine culinaire sera proposée à l’issue de la rencontre.

En présence d’Annabelle Schachmes, journaliste culinaire.

Réserver

À travers la découverte de la cuisine juive, notre invitée explore la transmission d’un patrimoine façonné par les migrations, les exils et les ruptures de l’histoire.
Le dimanche 31 mai 2026
de 16h15 à 18h15
gratuit

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-31T19:15:00+02:00
fin : 2026-05-31T21:15:00+02:00
Date(s) : 2026-05-31T16:15:00+02:00_2026-05-31T18:15:00+02:00

Mémorial de la Shoah 17 rue Geoffroy l’Asnier  75004 Paris
Métro -> 7 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (124m)
Bus -> 6772 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (124m)
Vélib -> Hôtel de Ville – Pont-Marie (115.49m)
Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://billetterie.memorialdelashoah.org/fr/evenement/quand-la-cuisine-devient-memoire +33142774472 reservation@memorialdelashoah.org https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://x.com/shoah_memorial


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