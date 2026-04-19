Quand la cuisine devient mémoire Mémorial de la Shoah Paris

La destruction des communautés juives d’Europe a aussi entraîné la disparition de gestes et de traditions culinaires, fragmentant un héritage multiséculaire. Terre d’accueil des immigrés d’Europe de l’Est, New York est devenue depuis un lieu où la cuisine ashkénaze a survécu, s’est transmise et transformée. Envisagée comme un patrimoine culturel et familial, la cuisine devient ici un espace de mémoire et de résilience.

Une dégustation d’une spécialité issue de ce patrimoine culinaire sera proposée à l’issue de la rencontre.

En présence d’Annabelle Schachmes, journaliste culinaire.

Réserver

À travers la découverte de la cuisine juive, notre invitée explore la transmission d’un patrimoine façonné par les migrations, les exils et les ruptures de l’histoire.

Le dimanche 31 mai 2026

de 16h15 à 18h15

gratuit

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-31T19:15:00+02:00

fin : 2026-05-31T21:15:00+02:00

Date(s) : 2026-05-31T16:15:00+02:00_2026-05-31T18:15:00+02:00

Mémorial de la Shoah 17 rue Geoffroy l’Asnier 75004 Paris

Métro -> 7 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (124m)

Bus -> 6772 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (124m)

Vélib -> Hôtel de Ville – Pont-Marie (115.49m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://billetterie.memorialdelashoah.org/fr/evenement/quand-la-cuisine-devient-memoire +33142774472 reservation@memorialdelashoah.org https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://x.com/shoah_memorial



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