Quand la forêt cotoie la lande! Vendœuvres
mercredi 5 août 2026 · Vendœuvres
Informations pratiques
Vendœuvres
Quand la forêt cotoie la lande!
Vendœuvres Indre
Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-08-05 18:00:00
fin : 2026-08-05 23:00:00
Date(s) :
2026-08-05
La Brenne ce n’est que les étangs ! Osez découvrir d’autres milieux caractéristiques du territoire au cours d’une soirée avec son pique-nique.
Les brandes de Bellebouche constituent un espace boisé caractéristique de la Brenne où se mêlent une chênaie, des landes humides et une lande sèche sur button. Ces différents milieux abritent de nombreuses espèces animales et végétales qui confèrent au site une forte valeur patrimoniale. 5 .
Vendœuvres 36500 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 12 13 tourisme@parc-naturel-brenne.fr
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English :
The Brenne is not only the ponds! Dare to discover other characteristic environments of the territory during an evening with its picnic.
L’événement Quand la forêt cotoie la lande! Vendœuvres a été mis à jour le 2026-07-23 par Destination Brenne
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