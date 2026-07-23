Informations pratiques

Vendœuvres

Quand la forêt cotoie la lande!

Vendœuvres Indre

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-08-05 18:00:00

fin : 2026-08-05 23:00:00

Date(s) :

2026-08-05

La Brenne ce n’est que les étangs ! Osez découvrir d’autres milieux caractéristiques du territoire au cours d’une soirée avec son pique-nique.

Les brandes de Bellebouche constituent un espace boisé caractéristique de la Brenne où se mêlent une chênaie, des landes humides et une lande sèche sur button. Ces différents milieux abritent de nombreuses espèces animales et végétales qui confèrent au site une forte valeur patrimoniale. 5 .

Vendœuvres 36500 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 12 13 tourisme@parc-naturel-brenne.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Brenne is not only the ponds! Dare to discover other characteristic environments of the territory during an evening with its picnic.

L’événement Quand la forêt cotoie la lande! Vendœuvres a été mis à jour le 2026-07-23 par Destination Brenne