AGENDA · Paris
Quand la Musique célèbre la Langue Turque, Yunus Emre Institut, Paris
samedi 26 septembre 2026 · Yunus Emre Institut · Paris
Informations pratiques
Quand la Musique célèbre la Langue Turque Samedi 26 septembre, 18h00 Yunus Emre Institut Paris
Entrée libre sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-26T18:00:00+02:00 – 2026-09-26T20:00:00+02:00
Fin : 2026-09-26T18:00:00+02:00 – 2026-09-26T20:00:00+02:00
Quand la Musique célèbre la Langue Turque
Dans le cadre de la Journée de la Langue Turque
Le 26 septembre à Institut Yunus Emre
Yunus Emre Institut 35, rue de Châteaudun, 75009 Paris Paris 75009 Quartier de la Chaussée-d’Antin Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/yunusemreparis/?locale=fr_FR »}]
Concert à l’occasion de la Journée européenne des langues Concert Institut Yunus Emre
Institut Yunus Emre
À voir aussi à Paris (Paris)
- SPOT #13 : Virage • Juliette Fribourg, Shane Haddad Théâtre Paris – Villette PARIS 11 septembre 2026
- WEIRD NIGHTMARE Le Point Ephémère Paris 11 septembre 2026
- Le silence des pantoufles : duo noise radiosonique Cirque Electrique Paris 11 septembre 2026
- Romain Vuillemin Hispanic 4tet Le Son de la Terre PARIS 05 11 septembre 2026
- SPOT #13 : Miss Camping • Laureline Le Bris-Cep Théâtre Paris – Villette PARIS 11 septembre 2026