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Quand la Musique célèbre la Langue Turque, Yunus Emre Institut, Paris

samedi 26 septembre 2026 · Yunus Emre Institut · Paris

Quand la Musique célèbre la Langue Turque, Yunus Emre Institut, Paris

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Lieu
Yunus Emre Institut
Adresse
35, rue de Châteaudun, 75009 Paris
Ville
75009 Paris
Département
Paris
Tarif
Entrée libre sur inscription

Quand la Musique célèbre la Langue Turque Samedi 26 septembre, 18h00 Yunus Emre Institut Paris

Entrée libre sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-26T18:00:00+02:00 – 2026-09-26T20:00:00+02:00
Fin : 2026-09-26T18:00:00+02:00 – 2026-09-26T20:00:00+02:00

Quand la Musique célèbre la Langue Turque

Dans le cadre de la Journée de la Langue Turque

Le 26 septembre à Institut Yunus Emre

Yunus Emre Institut 35, rue de Châteaudun, 75009 Paris Paris 75009 Quartier de la Chaussée-d’Antin Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/yunusemreparis/?locale=fr_FR »}]
Concert à l’occasion de la Journée européenne des langues Concert Institut Yunus Emre

Institut Yunus Emre

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