Quand la ville se lève Théâtre Joliette Marseille 2e Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 2e Arrondissement

Quand la ville se lève

Jeudi 10 décembre 2026 à partir de 19h.

Vendredi 11 décembre 2026 à partir de 20h. Théâtre Joliette 2 Place Henri Verneuil Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 22 – 22 – 14 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-10 20:00:00

fin : 2026-12-11

Date(s) :

2026-12-10 2026-12-11

Une fresque théâtrale où se mêlent artificialisation des sols, urbanisation galopante et résistances invisibles.

Alors que des agriculteurs s’apprêtent à incendier la maquette d’une ville qui va détruire leurs terres, l’architecte du projet voit ressurgir un souvenir qui la hante le combat qu’a mené sa mère pour ne pas être expulsée de son appartement.







Dans cette fiction documentée, Charlotte Lagrange explore la mécanique implacable des expulsions et des résistances, de l’exode rural à la gentrification. À travers une polyphonie féminine transgénérationnelle, les histoires se croisent sous la lumière inquiétante d’une lune rouge, faisant surgir les luttes passées et présentes pour habiter le monde.







Associée à la Scène de recherche, la metteuse en scène et autrice Charlotte Lagrange a rencontré des habitant·es du plateau de Saclay, jeunes et moins jeunes, là depuis longtemps ou arrivés récemment. De ces récits est née une fresque théâtrale où se mêlent artificialisation des sols, urbanisation galopante et résistances invisibles.







Le spectacle suit une paysagiste engagée qui replonge dans le souvenir de l’expulsion de sa propre famille. En parallèle, un couple se retrouve confronté à une étrange plante surgie de leur parquet. Des récits entremêlés pour interroger la dépossession et ceux qui s’y opposent.

La presse en parle.







Texte et Mise en scène Charlotte Lagrange

Avec Mathias Bentahar, Cécile Coustillac, Chloé Ploton, Olive Malleville et Jean-Baptiste Verquin .

Théâtre Joliette 2 Place Henri Verneuil Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A theatrical tapestry in which land development, rampant urbanization, and invisible forms of resistance intertwine.

L’événement Quand la ville se lève Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2026-07-10 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille