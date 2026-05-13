Quand le musée s’anime à la nuit tombée : une soirée de découvertes guidées par les talents de demain, Cité de l’Économie, Paris

Quand le musée s’anime à la nuit tombée : une soirée de découvertes guidées par les talents de demain Samedi 23 mai, 18h00 Cité de l’Économie Paris

Sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

À l’occasion de la Nuit européenne des musées, admirez l**’architecture remarquable** du bâtiment tout en explorant les mécanismes économiques.

Tout au long de la soirée, des étudiants de l’École d’économie de la Sorbonne et de l’École du Louvre vous accueillent dans le parcours permanent pour des visites flash inédites. Venez à leur rencontre !

Les étudiants de l’École du Louvre proposent des visites flash pleines d’anecdotes, pour vos faire découvrir l’architecture, les collections numismatiques mais aussi l’exposition Kourtney Roy. Les étudiants de l’École d’économie de la Sorbonne entrent dans la peau des plus grands économistes. Dans des débats théâtralisés, ils s’affrontent à travers leurs idées et théories. Saurez-vous les départager ?

Une soirée vivante et participative, entre patrimoine, médiation et exploration des idées économiques.

L’exposition permanente est accessible gratuitement toute la soirée. Vous pourrez également profiter d’Inform Café ainsi que de la boutique librairie, ouverts tout au long de la nocturne.

Cité de l’Économie 1 place du Général Catroux 75017 Paris Paris 75017 Paris 17e Arrondissement Paris Île-de-France 01 86 47 10 10 http://www.citeco.fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.citeco.fr/agenda/nuit-europeenne-des-musees »}] La Cité de l’Économie est un lieu culturel et éducatif unique en Europe, qui a pour but de rendre l’économie accessible à toutes et tous. On y découvre que l’économie fait partie du quotidien. Jeux, manipulations, images, expériences ludiques et éclectiques, dévoilent avec humour et pédagogie, les dessous de cette matière particulièrement riche et mal connue.

Le musée est installé dans un magnifique hôtel particulier néo-Renaissance, devenu succursale de la banque de France avant de se changer en Cité de l’Économie. Métro (Ligne 1 et 2) Malesherbes Villiers Monceau. Bus n°20, 30, 31, 93

Visite commentée flash

© Rémi Jaouen