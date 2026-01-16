Quand le parc du château murmure ses légendes Départ devant le château, côté fontaine Bagnoles de l’Orne Normandie

Quand le parc du château murmure ses légendes

Départ devant le château, côté fontaine Allée Aloïs Monnet Bagnoles de l'Orne Normandie Orne

Début : 2026-04-03 14:30:00

fin : 2026-04-03 15:30:00

2026-04-03

Dans le parc du château de Bagnoles de l’Orne, votre guide vous emmène sur les traces des êtres merveilleux et fantastiques qui peuplent ce lieu lutins, fées, loups-garous et bien d’autres.

Chacun d’eux aura forcément une histoire à raconter et un secret à murmurer à l’oreille des curieux.

Au fil de votre déambulation, entre récits oubliés et contes d’antan, chaque pas est empreint d’un monde magique.

Derrière chaque arbre, autour d’un rocher ou le long d’un sentier, l’ombre et la lumière s’entrelacent pour dévoiler un univers légendaire où l’imaginaire prend vie.

Pratique

– Minimum 4 personnes, maximum 20 personnes.

– Rendez-vous au château de la roche bagnoles côté fontaine.

– Durée 1h00.

– Réservation obligatoire avant 11h30 le jour même. .

+33 2 33 37 85 66 tourisme@bagnolesdelorne.com

